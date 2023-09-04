Росія знову атакувала Одещину, "бавовна" в Курській області: хронологія 558 дня війни

В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна, яку Росія почала проти України. Ворог не виводить свої війська з наших земель, проте ЗСУ потужно відвойовують українські землі.

Яка ситуація в Україні на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також "Бавовна" в Санкт-Петербурзі та заміна міністра оборони: хронологія 557 дня війни

Російські окупанти запустили "Шахеди" по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом дронів у Приморському Ізмаїльського району Одеської області. Згодом військові попередили Ізмаїльський та Кілійський райони, а також сам Ізмаїл. У регіоні працювала ППО.У російському Курчатові, що в Курській області, росіяни чули "бавовну". Росіяни писали про "роботу ППО", місцеві повідомили про влучання у будівлю федеральної служби безпеки Росії.Нинішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він "не в курсі", що його можуть призначити послом у Великій Британії. Варто зауважити, що Володимир Зеленський вже анонсував, що Резнікова звільнять з посади міністра. На його місце призначать Рустема Умєрова, який зараз очолює Фонд держмайна.