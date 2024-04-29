Росія збільшила обстріли Луганської області: хронологія 796 дня війни
Росія вже третій рік не полишає спроб захопити територію України та веде злочинну повномасштабну війну. Українські воїни дають гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 796 днів. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом та зустрівся з Володимиром Зеленським. Нова залізниця росіян розташовується значно ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Кримський міст. Таким чином залізнична лінія опиниться в зоні ураження Сил оборони України. Вплине на це зокрема допомога, яку Україна отримає від партнерів. Українські військові звільнили острів Нестрига, що біля Херсона. У Силах оборони Півдня розповіли про важливість цієї території. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що повернення контролю над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів. Російські війська 29 травня атакували Полтавську область. Вибухи прогриміли в Миргородському районі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, минулось без влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він наголосив, що вперше такі можливості почали обговорювати, коли під час однієї з масованих атак російська ракета залетіла на територію Польщі. Так, у Повітряних силах вважають, що у Польщі є всі технічні можливості, щоб закрити українське небо на Заході. Окрім того, це б дозволило використовувати дефіцитні засоби та системи ППО, які захищають небо на Заході, використовувати на інших напрямках. Однак для цього необхідне відповідне рішення та політична воля. Російські війська продовжують систематично випускати ударні дрони по території України. Так, нещодавно з'явилася інформація, що ворог атакував не лише "Шахедами", а ще й БпЛА невідомого типу. Євлаш розповів, що наразі потрібен час для встановлення типу дронів, яким атакували південні міста. Він також зазначив, що росіяни атакували з окупованої частини Херсонщини, а тому час підльоту до міста, де збили "невідомий дрон", був мінімальним. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район. Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас у ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру. У заяві Сирського немає жодних вказівок на неминучість можливої наступальної операції на Харків, про яку нещодавно попереджали українські чиновники. Український військовий оглядач Костянтин Машовець нещодавно заявив, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії з Куп’янського напрямку в новостворене російське Північне угруповання. Станом на понеділок, 29 квітня, втрати Росії становлять загалом 467 470 солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1 320 бійців, на чому наголосили в Генштабі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські сили покращили свої позиції поблизу Синьківки поблизу Куп'янська. Водночас російський мілблогер стверджував, що російські сили відступили на невелику відстань від Синьківки через брак живої сили в цьому районі. Аналітики ISW продовжують оцінювати, що потенційний майбутній російський наступ із захопленням Харкова був би надзвичайно амбітним заходом, який створив би значні проблеми для російських сил. Зокрема, російські сили зіткнуться з краще оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США. Однак російським військам не доведеться захоплювати Харків, щоб скористатися перевагами відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок лінії фронту. У Кремлі зробили чергову абсурдну заяву щодо президента України та ситуації на фронті. Головний рупор пропаганди сказав, що долю Зеленського – "вирішено", поширюючи наратив про паніку серед українських військових. Рупор Кремля, як завжди, акцентував на важливості продовження "спеціальної військової операції" Росії в Україні, не називаючи війну війною. Він вчергове заявив про "досягнення цілей операції" в недалекій перспективі, однак так і не спромігся уточнити, що конкретно ці так звані "цілі" передбачають. На Луганщині фіксують збільшення штурмів та обстрілів ворогом. Мета російських військ відома – вийти на адміністративну межу області. Про явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ на Луганщині повідомив і голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів, Очільник ОВА уточнив, що за минулу добу атаки зазнали Новоєгорівка, Стельмахівка, а бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Увечері 28 квітня стало відомо, що перестала працювати низка телеграм-ботів. Усі вони були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях. Наразі не працюють чатботи: Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були. Водночас розвідники запевнили: попри блокування боту, персональні дані українців у безпеці. І застерегли від надсилання даних на боти зі схожими назвами. Роботу бота ГУР на інших платформах уже відновлюють.
Генсек НАТО прибув до Києва
Росіяни будують нову залізницю біля Маріуполя
У Силах оборони Півдня пояснили значення звільнення острова Нестрига під Херсоном
Росія атакувала Полтавщину
Польща могла б закрити небо над Заходом України
У Повітряних силах пояснили, чи використовує ворог нові БпЛА
Ситуація на Запоріжжі
Росіяни не захоплюватимуть Харків
Оновлені втрати ворога
Чому росіяни відійшли від Синьківки
У Кремлі вчергове заговорили про легітимність української влади
Окупанти збільшили штурми та обстріли Луганської області
– зазначив він.
Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом та зустрівся з Володимиром Зеленським.
Нова залізниця росіян розташовується значно ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Кримський міст.
Таким чином залізнична лінія опиниться в зоні ураження Сил оборони України. Вплине на це зокрема допомога, яку Україна отримає від партнерів.
Українські військові звільнили острів Нестрига, що біля Херсона. У Силах оборони Півдня розповіли про важливість цієї території.
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що повернення контролю над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.
Російські війська 29 травня атакували Полтавську область. Вибухи прогриміли в Миргородському районі.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, минулось без влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він наголосив, що вперше такі можливості почали обговорювати, коли під час однієї з масованих атак російська ракета залетіла на територію Польщі.
Так, у Повітряних силах вважають, що у Польщі є всі технічні можливості, щоб закрити українське небо на Заході. Окрім того, це б дозволило використовувати дефіцитні засоби та системи ППО, які захищають небо на Заході, використовувати на інших напрямках. Однак для цього необхідне відповідне рішення та політична воля.
Російські війська продовжують систематично випускати ударні дрони по території України. Так, нещодавно з'явилася інформація, що ворог атакував не лише "Шахедами", а ще й БпЛА невідомого типу.
Євлаш розповів, що наразі потрібен час для встановлення типу дронів, яким атакували південні міста. Він також зазначив, що росіяни атакували з окупованої частини Херсонщини, а тому час підльоту до міста, де збили "невідомий дрон", був мінімальним.
Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район.
Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас у ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру.
У заяві Сирського немає жодних вказівок на неминучість можливої наступальної операції на Харків, про яку нещодавно попереджали українські чиновники. Український військовий оглядач Костянтин Машовець нещодавно заявив, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії з Куп’янського напрямку в новостворене російське Північне угруповання.
Станом на понеділок, 29 квітня, втрати Росії становлять загалом 467 470 солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1 320 бійців, на чому наголосили в Генштабі.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські сили покращили свої позиції поблизу Синьківки поблизу Куп'янська. Водночас російський мілблогер стверджував, що російські сили відступили на невелику відстань від Синьківки через брак живої сили в цьому районі.
Аналітики ISW продовжують оцінювати, що потенційний майбутній російський наступ із захопленням Харкова був би надзвичайно амбітним заходом, який створив би значні проблеми для російських сил.
Зокрема, російські сили зіткнуться з краще оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США. Однак російським військам не доведеться захоплювати Харків, щоб скористатися перевагами відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок лінії фронту.
У Кремлі зробили чергову абсурдну заяву щодо президента України та ситуації на фронті. Головний рупор пропаганди сказав, що долю Зеленського – "вирішено", поширюючи наратив про паніку серед українських військових.
Рупор Кремля, як завжди, акцентував на важливості продовження "спеціальної військової операції" Росії в Україні, не називаючи війну війною. Він вчергове заявив про "досягнення цілей операції" в недалекій перспективі, однак так і не спромігся уточнити, що конкретно ці так звані "цілі" передбачають.
На Луганщині фіксують збільшення штурмів та обстрілів ворогом. Мета російських військ відома – вийти на адміністративну межу області.
Про явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ на Луганщині повідомив і голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів,
Очільник ОВА уточнив, що за минулу добу атаки зазнали Новоєгорівка, Стельмахівка, а бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі.
Увечері 28 квітня стало відомо, що перестала працювати низка телеграм-ботів. Усі вони були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях.
Наразі не працюють чатботи:
Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були.
Водночас розвідники запевнили: попри блокування боту, персональні дані українців у безпеці. І застерегли від надсилання даних на боти зі схожими назвами. Роботу бота ГУР на інших платформах уже відновлюють.