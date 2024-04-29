Росія збільшила обстріли Луганської області: хронологія 796 дня війни

Росія вже третій рік не полишає спроб захопити територію України та веде злочинну повномасштабну війну. Українські воїни дають гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 796 днів. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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