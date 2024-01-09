Контрнаступ не дорівнює перемога: чим 2024 рік стратегічно відрізнятиметься від 2023 року

Майже два роки Росія веде повномасштабну війну проти України. А українські Сили оборони продовжують мужньо протистояти російським загарбникам, щодня відбиваючи їхні атаки на усіх напрямках.

Минулий рік – рік боротьби і у 2024 році будуть важливі моменти на полі бою, які можна трактувати як успіх. Про це 24 Каналу наголосив політолог Ігор Рейтерович.

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Перспективи України

Україна продовжує боротьбу з російськими окупантами на усіх ділянках фронту. Ворог не зменшує сил і не відступає від своїх планів повернути втрачені позиції на Півдні та Сході і просунутися далі. Українські захисники роблять колосальну роботу, стримуючи російську навалу.

"Було помилкою певною мірою, наприклад, у 2023 році те, що за великим рахунком якісь успіхи на полі бою в нашій уяві і в уяві багатьох західних ЗМІ почали зводитися виключно до кількості квадратних кілометрів, які ми повернули і на яких ми могли поставити український прапор. Це, безумовно, дуже важливий аспект, але є інші моменти", – відзначив політолог.

До прикладу він привів ситуацію із Чорним морем, де Україна має велику стратегічну перемогу над Росією. Зокрема, робота зернового коридору.

"Російський флот сидить, як миша під віником, боїться кудись вилізти, а Україна контролює за великим рахунком всю акваторію. В непрямий спосіб, в нас така стратегія непрямих дій. Це великий насправді успіх, перспективи і наслідки якого ми якраз у 2024 будемо бачити. Тому я думаю, що цього року будуть різні цікаві моменти і їх ми зможемо безумовно трактувати як успіх", – пояснив Рейтерович.

За майже два роки повномасштабної боротьби українські захисники показали блискучі операції, зокрема, на Харківському напрямку та Херсонському. Але й росіяни зуміли швидко збудувати оборонні рубежі та зібрати як живу силу, так і техніку.

Для України було і залишається важливим питанням своєчасного отримання зброї від західних партнерів. Так, наша країна очікує на винищувачі F-16, які можуть допомогти мати перевагу у небі.

"Я думаю, що 2024 рік буде спокійніший з точки зору можливо якихось переможних реляцій чи заяв, але от в стратегічному плані і дійсно встановленні цього контролю, створення такої ситуації, коли ми зможемо диктувати реально свої умови – тут є всі перспективи, будемо сподіватися, що їх можна буде реалізовувати", – додав він.

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