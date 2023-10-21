Кардинально, – Данілов сказав, за якої умови ситуація на полі бою зміниться

Ситуація на полі бою може кардинально змінитися. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що для цього потрібно.

Він розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка зменшиться на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС на Близькому Сході.

"Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня", – наголосив секретар РНБО.

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Коли ситуація на полі бою зміниться

Данілов заявив, що "ситуація кардинально зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. Однак наразі важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України.

Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови,

– підкреслив секретар РНБО.

За його словами, Україна уклала неформальну угоду про невикористання зброї, наданої Заходом, для нападів на материкову частину Росії. Водночас Данилов попередив, що об'єкти навколо Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.

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F-16 для України: коротко