Кардинально, – Данілов сказав, за якої умови ситуація на полі бою зміниться
Джерело:Kyodo News
Ситуація на полі бою може кардинально змінитися. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що для цього потрібно.
Він розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка зменшиться на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС на Близькому Сході.
"Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня", – наголосив секретар РНБО.
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Коли ситуація на полі бою зміниться
Данілов заявив, що "ситуація кардинально зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. Однак наразі важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України.
Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови,
– підкреслив секретар РНБО.
За його словами, Україна уклала неформальну угоду про невикористання зброї, наданої Заходом, для нападів на материкову частину Росії. Водночас Данилов попередив, що об'єкти навколо Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.
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F-16 для України: коротко
- У Брюсселі 11 жовтня проходила 16-та зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн", а також засідання учасників коаліції щодо винищувачів F-16, яке відбулося за зачиненими дверима. Після зустрічі Міністерство оборони Бельгії заявило, що країна зможе передати Києву ці винищувачі на початку 2025 року.
- Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер пояснила, що кількість переданих літаків залежатиме від "збільшення потужності нових F-35". За її словами, країна продовжить роботу з підготовки пілотів та запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.
- Варто зауважити, що за день до цього президент Володимир Зеленський відвідав Бухарест, де провів переговори із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. У Румунії зараз створюють Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто там навчатиметься.