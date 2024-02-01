Поповнюють свої втрати, – Андрющенко розповів, де росіяни створили тренувальний комплекс

На узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс, куди везуть окупантів, готують їх та перекидають між таборами. Ворог почав використовувати для цього принаймні два села.

Далі загарбники, яких підготували, воюють на Запорізькому напрямку. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Те, що на Запорізькому напряму воюють, проходять принаймні першу підготовку різні "Шторм-Z", які готуються, зокрема, на Маріупольському та Бердянському узбережжі, між наших міст – це беззаперечні факти", – підкреслив посадовець.

Згодом загарбників перекидають на Авдіївку, Бахмут, Мар’їнку, де ведуться активні дії.

Ротації серед окупантів

Петро Андрющенко зазначив, що ще тиждень тому можна було спостерігати маркування літерою "B", зараз – знову "Z". Це означає, що ті підрозділи поїхали на фронт, а зараз готуються інші. Ворог нарощує підготовчу базу, додає полігонів, ствольної артилерії.

Сьогодні у Маріуполі навіть лунали вибухи у Кальміуському районі. Це теж новий полігон. Уже безпосередньо у самому місті вони розпакували і почали готувати. Тому на сьогодні лише в Маріуполі, Маріупольському районі три полігони, де вони використовують ствольну артилерію. Тобто готуються,

– сказав він.

Раніше була інформація, що росіяни формують резерви. Зараз ці резерви вже поїхали на фронт. Генштаб ЗСУ повідомляє, що кількість втрат серед окупантів суттєво збільшилась.

"Ми бачимо знову збільшення кількості втрат серед росіян. Вони напряму пов'язані з тим, що вони ці резерви перекинули на ділянки фронту і намагаються штурмувати більш активно. Активніше втрачають і починають поповнювати свої втрати завозом нових контрактників, мобілізованих", – додав радник мера.

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