Війна Росії проти України: де зараз точаться найзапекліші бої
25 лютого 2022 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Росія вже понад півтори доби намагається захопити суверенну і вільну Україну. ЗСУ дає окупантам впевнену і нищівну відсіч.
Надвечір 25 лютого мапа бойових дій приблизно та ж, що й вранці, попри введення ворогом усіх своїх наземних резервів. Про це повідомляє позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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За даними Арестовича, периметр бойових дій наразі такий:
- найбільша напруга з півночі – у Києва;
- окупант підрізає вузьку прикордонну смугу (до 40 – 60 кілометрів) у районах Сум і Полтави;
- на північ від Харкова ЗСУ вкотре дала окупантам прочухана;
- всупереч заявам загарбників, далі Мелітополя їм поки що пройти не вдалося;
- на херсонському напрямку наші війська все ще тримають під контролем правий берег поблизу обласного центру і завдають вогневого удару військам Росії;
- Йде нелегка "мішанина" у районі Буча – Ворзель – Ірпінь – Гостомель.
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