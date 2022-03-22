Війна Росії проти України: Головнокомандувач ЗСУ відповів на популярне питання "у чому сила"

Рішучий опір українців російським агресорам вразив увесь світ. Головнокомандувача Збройних Сил України розповів, у чому сила нашої держави.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Про основні події за останні кілька тижнів читайте за посиланням.

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Залужний назвав головну силу України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив на своїй сторонці відео та відповів на одне з головних питань сучасного світу – в чому сила? Цікаво, що ролик починається з фрагмента відомого російського фільму "Брат".

Вся сила – в людях,

– написав Залужний.

Захисники України, станом на 22 березня, ліквідували понад. Крім того, ЗСУ вдалося знищити більше ніжта майжеворога.

Як минула остання ніч в областях України: дивитися відео