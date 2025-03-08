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24 Канал Новини України Росія вдарила дронами, Сили оборони ліквідували 1000 окупантів: хронологія 1109 дня війни
8 березня, 08:06
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Росія вдарила дронами, Сили оборони ліквідували 1000 окупантів: хронологія 1109 дня війни

Вікторія Кульженко

Росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Ворог не полишає спроб захопити нові українські території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1109 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу. 

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07:49, 08 березня

Оновлена статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
  • танків – 10268 (+4);
  • бойових броньованих машин – 21346 (+12);
  • артилерійських систем – 24148 (+24);
  • РСЗВ – 1307 (+1);
  • засобів ППО – 1099 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
  • крилатих ракет – 3120 (+35);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
  • спеціальної техніки – 3772 (+3).
07:48, 08 березня

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Харківщині

8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

07:47, 08 березня

На Черкащині пролунала серія вибухів.

07:46, 08 березня

Дрони атакували Брянщину

Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, Брянська область, де виготовляли сухпайки для російської армії.

Атака викликала пожежу, губернатор Брянщини підтвердив удари шістьма реактивними БпЛА і евакуацію мешканців прилеглих будинків.

00:28, 08 березня

У Полтаві були вибухи.