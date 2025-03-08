Росія вдарила дронами, Сили оборони ліквідували 1000 окупантів: хронологія 1109 дня війни
Росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Ворог не полишає спроб захопити нові українські території.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1109 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали: 8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. На Черкащині пролунала серія вибухів. Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, Брянська область, де виготовляли сухпайки для російської армії. Атака викликала пожежу, губернатор Брянщини підтвердив удари шістьма реактивними БпЛА і евакуацію мешканців прилеглих будинків. У Полтаві були вибухи.
Оновлена статистика втрат ворога
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Харківщині
Дрони атакували Брянщину
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:
8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
На Черкащині пролунала серія вибухів.
Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, Брянська область, де виготовляли сухпайки для російської армії.
Атака викликала пожежу, губернатор Брянщини підтвердив удари шістьма реактивними БпЛА і евакуацію мешканців прилеглих будинків.
У Полтаві були вибухи.