Росія вдарила дронами, Сили оборони ліквідували 1000 окупантів: хронологія 1109 дня війни

Росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Ворог не полишає спроб захопити нові українські території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1109 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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