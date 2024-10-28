Чергова атака "Шахедами", просування ворога біля Покровська: хронологія 978 дня війни
Сили оборони вже 978 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Окупанти продовжують атакувати Україну, тероризувати мирне населення та не полишають зусиль просунутися вглиб наших територій.
Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, боротьбу українців з державою-агресоркою та головні події 28 жовтня – пише 24 Канал.
До теми Росія прагне оточити Селидове, низка влучань у Харкові: хронологія 977 дня війни
Від початку повномасштабного вторгнення відбулося 144 бойових зіткнення. Запеклі бої точилися на всій лінії фронту. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 4 ворожих штурми. На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Також ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки. За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно залучав штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. Під час атаки 28 жовтня ворог цілеспрямовано атакував Київщину. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: Уночі Росія вкотре завдала ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинилися кілька районів міста. Так, у Холодногірському районі окупанти вдарили по багатоповерхівці. Пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Відомо про 7 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. Крім того, ввечері 27 жовтня ворог також бив по Харкову. Так, уночі кількість постраждалих зросла до 6 – троє поранених у Салтівському районі й троє у Шевченківському. Внаслідок обстрілів цих районів зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто. У ніч проти 28 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Другу ніч поспіль російська армія била по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", Нині енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Що відбувається на фронті
Росія атакувала "Шахедами" Київщину
Втрати Росії у війні
Нічний терор Харкова
Росія знову вдарила по енергетиці Сумщини
– повідомили в ОВА.
Від початку повномасштабного вторгнення відбулося 144 бойових зіткнення. Запеклі бої точилися на всій лінії фронту.
В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 4 ворожих штурми.
На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів.
Також ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.
За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно залучав штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.
Під час атаки 28 жовтня ворог цілеспрямовано атакував Київщину. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
Постраждалих серед населення немає.
В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
Уночі Росія вкотре завдала ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинилися кілька районів міста.
Так, у Холодногірському районі окупанти вдарили по багатоповерхівці. Пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Відомо про 7 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина.
Крім того, ввечері 27 жовтня ворог також бив по Харкову. Так, уночі кількість постраждалих зросла до 6 – троє поранених у Салтівському районі й троє у Шевченківському. Внаслідок обстрілів цих районів зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто.
У ніч проти 28 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Другу ніч поспіль російська армія била по енергетичній інфраструктурі Сумської області.
Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед",
Нині енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.