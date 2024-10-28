Чергова атака "Шахедами", просування ворога біля Покровська: хронологія 978 дня війни

Сили оборони вже 978 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Окупанти продовжують атакувати Україну, тероризувати мирне населення та не полишають зусиль просунутися вглиб наших територій.

Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, боротьбу українців з державою-агресоркою та головні події 28 жовтня – пише 24 Канал.

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