Чергова атака "Шахедами", просування ворога біля Покровська: хронологія 978 дня війни

28 жовтня 2024, 09:05
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Автор: Анжеліка Байбак

Сили оборони вже 978 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Окупанти продовжують атакувати Україну, тероризувати мирне населення та не полишають зусиль просунутися вглиб наших територій.

Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, боротьбу українців з державою-агресоркою та головні події 28 жовтня – пише 24 Канал.

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09:13, 28 жовтня

Що відбувається на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося 144 бойових зіткнення. Запеклі бої точилися на всій лінії фронту. 

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 4 ворожих штурми.

На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів.

Також ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно залучав штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

09:00, 28 жовтня

Росія атакувала "Шахедами" Київщину

Під час атаки 28 жовтня ворог цілеспрямовано атакував Київщину. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Постраждалих серед населення немає.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

08:54, 28 жовтня

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: 

  • особового складу – близько 690 720 (+1680),
  • танків – 9120 (+7),
  • бойових броньованих машин – 18395 (+40),
  • артилерійських систем – 19872 (+51),
  • РСЗВ – 1240 (+0),
  • засобів ППО – 984 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
  • крилатих ракет – 2625 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100),
  • спеціальної техніки – 3556 (+14).
08:46, 28 жовтня

Нічний терор Харкова

Уночі Росія вкотре завдала ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинилися кілька районів міста. 

Так, у Холодногірському районі окупанти вдарили по багатоповерхівці. Пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Відомо про 7 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. 

Крім того, ввечері 27 жовтня ворог також бив по Харкову. Так, уночі кількість постраждалих зросла до 6 – троє поранених у Салтівському районі й троє у Шевченківському. Внаслідок обстрілів цих районів зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто.

08:40, 28 жовтня

Росія знову вдарила по енергетиці Сумщини

У ніч проти 28 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Другу ніч поспіль російська армія била по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед",
– повідомили в ОВА.

Нині енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.