Проти України діє авторитарна коаліція – династія "ін", до якої входять Росія, Китай, Північна Корея та частково Іран. Москва використовує китайські технології, зокрема у сфері безпілотників, для ведення війни.

Україна може відповісти аналогічно, застосовуючи німецькі компоненти у власному озброєнні. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Як Україна може використати німецькі ракети Taurus

Світан пояснив, що китайський безпілотник "Соняшник-200" став основою для іранського "Шахеда", а росіяни, своєю чергою, створили свою "Герань" на базі подібних вузлів і агрегатів. У такий спосіб атака на Україну частково здійснюється через технології безпілотників, передані або адаптовані однією країною від іншої – з Китаю, Ірану, Північної Кореї.

На Україну здійснила напад династія "ін" – Кім Чен Ин, Сі Цзіньпін, Ленін, Сталін, Путін, Собянін, Гіркін, Уткін, Прилєпін та інші,

– зазначив він.

Україна, за словами військового експерта, може відповісти дзеркально. Наприклад, вузли й агрегати української ракети з дальністю до 560 кілометрів можуть бути схожими на компоненти німецької ракети Taurus. Проте маркування буде українське – "Made in Ukraine".

Ніхто ж не запитує, що російська "Герань" збирається з вузлів, виготовлених на китайських заводах. Але це питання ще постане, коли Україна виставлятиме репараційні вимоги,

– наголосив Роман Світан.

Їх орієнтовний обсяг, за його оцінкою, може сягати 40 трильйонів доларів США – не лише до Росії, а й до всієї авторитарної осі, яка включає Китай і Північну Корею.

Іран наразі частково відійшов убік, взявши курс на співпрацю з Європою. Сьогодні він перебуває під контролем МАГАТЕ та європейських механізмів ядерного нагляду. Однак це не означає, що про нього забули. Умовно, декілька трильйонів доларів репарацій Ірану також доведеться виплатити Україні.

Німецьке видання Die Welt повідомляє, що Німеччина інвестує 400 мільйонів євро у виробництво українських ударних дронів в рамках нового пакета допомоги на суму 5 мільярдів євро.