Певний перелом війни вже починається, – Подоляк

Упродовж останнього тижня українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами. Відтак це ще не все і скоро відбудеться певний переломний момент у війні росії проти України.

Хоча, можна говорити й про те, що він уже розпочався. Про це радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

До речі лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії, – Подоляк про саміт G20

За його словами, росіяни беруть оперативну паузу через значні втрати – як у живій силі, так і в техніці чи просто боєкомплектів. Ворожій армії якось усе це потрібно довозити, а логістика в них налагоджена, скажімо так, паршиво.

Подоляк зауважив, що у цьому руслі вони не вміють працювати. Тому зрозуміло, що їм потрібно якось зробити передислокацію та поповнити силу й техніку.

Тому, безумовно, певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця та центри оперативного управління армійськими структурами,

– запевнив радник очільника ОП.

І останнє, що дуже важливо насамперед для нас, щоб цей "злам" був відчутний, це кількість зброї, яка буде на лінії фронту. Вона суттєво змінить сьогоднішній стан речей.

Усе це потрібно для того, аби правильно будувати війну, додав Подоляк.

Допомога від партнерів

Крім цього, за словами Подоляка, разом з тим, як зброя надходить Україні, російська армія має усе більше панічних настроїв. Хоча ворог й так деморалізований через те, що "їх масово утилізують".

Та й наші партнери розуміють, що паритет далекобійної зброї та артилерії дозволить нам дуже ефективно деблокувати українські території.

Дивіться повністю інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео

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