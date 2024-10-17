Коли знищимо ворога – даю годину на будь-які фантазії, – командир Верес про бої

На фронті бувають випадки, що штурм лише почався, а український військовий втратив дрон, не знищивши ворога. Таймінг розписаний так, що інші екіпажі тільки підлітають, піхота ще не вийшла на свої бойові позиції або по ній триває щільний артилерійський обстріл. Наші піхотинці не можуть вийти та просять прикрити.

Тому якщо український боєць втрачає безпілотник, йому ще потрібен певний час. Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес.

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"Якщо він втрачає дрон, йому потрібно 4 хвилини, щоб запустити новий. А вчепити бойову частину, боєприпас і долетіти – це вже 8 хвилин. Це вже дуже довгий час", – пояснив він.

Не кричати під час бою неможливо

Кирило Верес зазначив, що втратити дрон – це одне, а втратити позицію з людьми – це зовсім інше. У таких випадках буває, що він кричить. Загалом 90% ЗСУ кричить під час бою, адже це емоції. Українські захисники – це живі люди, які воюють. А війна – це кров, піт, сльози.

Якщо ми знищили ворога, тупіть собі далі скільки хочете. Робіть експерименти, паліть їх там. Робіть все, що хочете. Це вже мене не бентежить. Я просто даю годину на будь-які ваші фантазії,

– підкреслив він.

За словами командира підрозділу К-2 54 ОМБр, під час боїв не кричить лише 2 типи людей: або дуже великі фахівці, або ті, кому все одно. На війні він не бачив ні тих, ні інших. Якщо ти воюєш, то точно кричиш.