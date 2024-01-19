"Ефект доміно": глава СЗР чітко окреслив наміри Путіна у війні проти України

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Глава Служби зовнішньої розвідки розповів, на що сподівається Путін у війні, яку він розв'язав проти нашої держави.

Своїми думками у колонці поділився голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Він також назвав регіони, на які Владімір Путін втратить вплив у разі програшу нашій державі.

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На що сподівається Путін

За словами Литвиненка, Владімір Путін має надію, що перемога над нашою державою дасть йому можливість відновити контроль над колишніми радянськими республіками на принципах російського імперіалізму. Власне, він передував епосі комунізму, а також ішов після неї, коли СРСР розпався.

Глава СЗР зазначив, що колишні радянські республіки буде легше повернути, якщо впаде Україна. А якщо наша країна вистоїть, то це питання часу, коли Кремль втратить вплив як на Південний Кавказ, так і на Середню Азію.

Нападаючи на Україну, Росія вважає, що вона водночас воює із Заходом. Путін сподівається на ефект доміно. Він вважає, що якщо Захід, і перш за все Сполучені Штати, зазнають нищівної поразки в Україні – другого такого приниження всього за кілька років після безладного виходу з Афганістану, – він швидко втратить глобальний вплив,

– зазначив Литвиненко.

Він також вважає, що ревізіоністські держави, які спостерігають за нашою державою, побачили б це та зробили б висновок, що настав і їхній час.

"У результаті протягом декількох років буде встановлено новий, багатополярний світопорядок, де найважливіші питання вирішуватимуться низкою конкурувальних великих держав, включаючи Росію. Сі Цзіньпін, лідер Китаю, найсильнішого конкурента Заходу, уважно стежить за війною і робить власні висновки", – додає глава розвідки.

Він також зазначив, що у Росії знають, що перемога над нашою державою, якої Кремль прагне, матиме також глобальний ефект. За його словами, у Кремлі розуміють, що не зможуть досягнути цілей, які поставили, без порушення світового порядку.

"Росія та її поплічники користуються великими привілеями. Вони борються за допомогою грубої сили, щоб створити новий глобальний порядок, у той час, як багато хто на Заході прагне в першу чергу використовувати м’яку силу, щоб зберегти старий, який виник після холодної війни. Давно відомо, що ті, хто спирається на силу для здійснення нового, мають значну перевагу над прихильниками старого, які, за великим рахунком, добровільно обмежують засоби досягнення своїх цілей", – наголошує Литвиненко.

Україна потребує підтримки

У випадку, якщо Росія не зможе здобути перемогу на полі бою, то її глобальні цілі, каже глава розвідки, будуть суттєво відірвані. Відтак, він переконаний, що зміцнення обороноздатності та безпеки нашої держави, а також забезпечення стійкості суспільства та країни – найлегший і найдешевший спосіб, яким Захід може зупинити Росію та інші ревізіоністські держави.

Сьогодні Україна здатна дати відсіч російській агресії за адекватної військової та економічної підтримки Заходу. Ця підтримка залишатиметься ефективною, якщо вона буде тривалою (до припинення російської агресії) та всебічною (включаючи політичну, економічну, військову та розвідувальну підтримку, а також допомогу у протидії кібервійні та дезінформації),

– наголосив у колонці Олександр Литвиненко.

Зауважимо, що напередодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Владімір Путін пройшов точку неповернення. Він став воєнним злочинцем. Відтак, завершувати повномасштабну війну проти України буде вже інша команда.