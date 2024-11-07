У 2025 році може бути підписаний важливий документ, – Черник про нову фазу війни

Україна вже перейшла до наступної фази війни. Наразі не варто очікувати про надання потрібної зброї Україні у великій кількості, але все ж в наступному році може бути підписаний важливий документ.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що зараз російська армія має успіхи на лінії фронту, але Україна показує результати, завдаючи країні-агресорці небачених в її історії втрат особового складу. За кілька місяців ситуація може різко змінитись, нещодавнім прикладом є Курська операція.

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Нова фаза війни

На думку полковника запасу ЗСУ, Україна вже пройшла середину фази війни. Тому, ймовірно, можна очікувати на наступні рішучі кроки.

У 2025 році може бути підписаний важливий документ. На мій погляд, це буде за зерновою угодою. Питанням також є вигляд фронту на цей момент. Чому б не введення міжнародного контингенту по старій лінії розмежування?,

– підкреслив Черник.

Полковник запасу ЗСУ також пояснив, що у світі є достатньо якісної зброї, яку Захід може надати Україні, щоб вибити росіян з української території. У строю є 2800 винищувачів F-16, є також далекобійні ракети, ракети типу "повітря-повітря", ракет AGM-158, ATACMS на складах є 5 тисяч.

"Однак немає найголовнішого – ухвалення рішення. На мій погляд, найближчим часом не буде. Повноцінна поразка на полі бою Росії – це її кінець у частині дезінтеграції. На це поки ніхто не готовий йти", – зауважив Черник.

Зауважте! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна повинна вести стриманий діалог із країнами-партнерами, щоб отримувати військову допомогу. На партнерів тиснути не варто, адже вони можуть образитись, як, наприклад, Польща.

Він зазначив, що зараз, коли мовиться про замороження конфлікту, виникає багато запитань. Наприклад, якщо зараз заморозити війну такою, якою вона є по лінії фронту, то виникає питання, що робити з Курською областю.

Крім того, зараз експертні кола є дуже емоційними та напруженими, що є недобре. Полковник запасу ЗСУ додав, що не можна зараз різко говорити, буцімто, "все, Україна програла та капітулювала".

За словами Черника, в росіян зараз завдання захопити якомога більше українських територій, завдання ж України – відбити якомога більше своїх територій. На жаль, поки, окупанти мають успіхи.

Попри це, якщо подивитись на цифри, Росія зазнає шалених втрат особового складу у війні проти України. З кожним роком вони лише зростають. Для прикладу, Радянський Союз у війні в Афганістані втратив 15 тисяч військових, що сильно вплинуло на країну. Країна-агресорка ж втрачає сотні тисяч солдатів, лише в жовтні 2024 року Росія втратила 40 тисяч військових.

Третя фаза індустріальної війни на марші і ми показуємо неабиякий результат. Тому не треба поспішати, поле бою дуже унікальне та специфічне. Навіть для мене передбачити Курську операцію здавалось фантастикою, а вона ж зараз є. Тому за 2 місяці може все перевернутись з ніг на голову,

– підсумував він.