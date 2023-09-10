Все не закінчиться за ці тижні, – у Байдена звернулися до союзників через війну в Україні

Вікторія Нуланд вважає, що війна Росії проти України не закінчиться швидко. Вона звернулася до союзників із важливим закликом та пояснила, чому не можна дозволити Владіміру Путину досягти своїх цілей.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена Вікторія Нуланд вважає, що на Україну чекатиме довгий шлях відновлення після завершення війни. Про це вона сказала на форумі Yalta European Strategy, що проходив в українській столиці.

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Якою буде війна Росії проти України

На думку Нуланд, це буде довготривала російсько-українська війна. Вона закликала союзників готуватися.

Яким би не був серйозний успіх і просування (ЗСУ – 24 Канал) за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього,

– сказала вона.

Представниця адміністрації Байдена закликала партнерів України допомогти у відновленні економіки нашої держави до завершення бойових дій. Американська дипломатка заявила, що наша країна перебуває на боці добра та демократії.

Нуланд наголосила, що події в Україні матимуть наслідки для всього світу. За її словами, партнери мають допомагати нашій країні, бо, якщо Путін виграє, то "зло стане нормою для світу".

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