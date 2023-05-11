Найнебезпечніший дурень у світі, – у NYT припустили, як Путін далі вестиме війну проти України

Уже ні в кого не виникає сумнівів щодо того, що Путін не сповна розуму. Хай там як, але він продовжує вести свою жорстоку та кровопролитну війну.

Західні оглядачі висловили припущення щодо того, якими будуть подальші дії бункерного діда. Один із них поспілкувався зі своїм колегою та поділився своїми думками щодо наступних кроків Владіміра Путіна, якого він називає "найнебезпечнішим дурнем у світі".

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Як диктатор може закінчити війну

Передовсім, зазначає оглядач, у Путіна ніколи не було плану Б. Тож його так званим планом Б буде спроба замаскувати провал плану А. Власне, того самого "взяття Києва за 3 дні" та іншого.

Якщо ж говорити про закінчення війни, то у бункерного діда є два способи. Один із них полягає у продовженні військових дій доти, поки не вдасться знекровити Україну. Або бодай втомити Захід, щоб він відмовився допомагати. Про те, щоб він сам відвів війська та повернув окуповані території навіть мови не йдеться.

Існує також альтернативний сценарій. Він передбачає "примушення до прямої конфронтації зі США". У цьому випадку, каже оглядач, Кремль прагнутиме довести Вашингтон до межі тотального стратегічного ядерного обміну. Після цього він відступить і запропонує переляканому Заходу загальне врегулювання.

Одна з його умов, ясна річ, стосувалася б України. Власне, її нейтрального статусу, повного роззброєння, а також перебування під контролем Росії Криму та Донбасу.

Путін спробує виправдати втрати

Оглядач NYT зазначає, що залізти в голову Путіна неможливо. Так само неможливо збагнути, якими будуть його наступні кроки. І це, зізнається він, – ще одна причина для переживань.

Однозначно можна сказати лише одне: план А диктатора провалився. Тож зараз він робитиме все для того, щоб розробити план Б. З його допомогою бункерний дід спробує виправдати колосальні втрати, яких зазнала Росія у війні, яку розв'язала проти України.

Оскільки ми заговорили про втрати, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Так, станом на ранок 11 травня нашим захисникам вдалося ліквідувати 196 920 російських загарбників. Лиш за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 610 окупантів.