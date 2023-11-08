Скільки зброї в Росії, чи створить Україна повітряний щит: хронологія 623 дня війни
Росія не полишає спроб наступати в Україні. Вороги зазнають втрат в особовому складі та техніці, натомість нашій країні потужно допомагають партнери.
Яка ситуація на полі бою та в дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна може навіть створити потужний "повітряний щит" для захисту від російських атак. Це можливо, якщо Київ матиме все, що записано у візії Повітряних сил. Проте в українських реаліях це не зможуть реалізувати. Голова естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія може мати ще багато зброї та намагається відновити її виробництво. Насамперед мовиться про боєприпаси. Зокрема, Кремль може виробляти орієнтовно 1,5 мільйона артилерійських снарядів. Ба більше, ворог втратив не багато винищувачів після 24 лютого 2023 року. Тож російські повітряні сили все ще мають багато можливостей і вони залишаються ефективними проти українських військових.
Чи зможе Україна створити "повітряний щит"
Скільки зброї може мати зараз Росія
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна може навіть створити потужний "повітряний щит" для захисту від російських атак. Це можливо, якщо Київ матиме все, що записано у візії Повітряних сил. Проте в українських реаліях це не зможуть реалізувати.
Голова естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія може мати ще багато зброї та намагається відновити її виробництво. Насамперед мовиться про боєприпаси. Зокрема, Кремль може виробляти орієнтовно 1,5 мільйона артилерійських снарядів.
Ба більше, ворог втратив не багато винищувачів після 24 лютого 2023 року. Тож російські повітряні сили все ще мають багато можливостей і вони залишаються ефективними проти українських військових.