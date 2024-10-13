ЗСУ відновили положення біля Новогродівки, ворог атакує дронами: хронологія 963 дня війни

Росія продовжує спроби штурмів українських позицій, проте наші бійці стримують ворога. Українські військові зуміли відновили положення біля Новогродівки на Донеччині.

Що відбувається на фронті, яка ситуація в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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