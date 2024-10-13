ЗСУ відновили положення біля Новогродівки, ворог атакує дронами: хронологія 963 дня війни
Росія продовжує спроби штурмів українських позицій, проте наші бійці стримують ворога. Українські військові зуміли відновили положення біля Новогродівки на Донеччині.
Що відбувається на фронті, яка ситуація в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Аналітики DeepState заявили, що ЗСУ відновили положення біля Новогродівки Донецької області та тривають важкі бої біля Новоіванівки Суджанського району Росії. Аналітики також зазначили, що російські окупанти просунулись біля: На Черкаську та Житомирську область летіли дрони. Там чули вибухи. ЗМІ писали про роботу ППО. Російські окупанти запустили по Київській області дрони-камікадзе типу "Шахед". У регіоні працювала ППО.
Україна відновила положення біля Новогродівки
Вибухи на Черкащині та Житомирщині
Росія атакує Київщину
Аналітики DeepState заявили, що ЗСУ відновили положення біля Новогродівки Донецької області та тривають важкі бої біля Новоіванівки Суджанського району Росії.
Аналітики також зазначили, що російські окупанти просунулись біля:
На Черкаську та Житомирську область летіли дрони. Там чули вибухи. ЗМІ писали про роботу ППО.
Російські окупанти запустили по Київській області дрони-камікадзе типу "Шахед". У регіоні працювала ППО.