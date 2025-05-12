"Спеціалісти найвищого рівня": до штурму Часового Яру росіяни залучили президентський полк ФСБ

Російські війська вже значний час не мають успіхів поблизу Часового Яру на Донеччині. Тож загарбники залучили до штурмів міста окремий президентський полк ФСБ.

Про це в етері Суспільного розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак, передає 24 Канал. Окупанти продовжують тиснути на напрямку.

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Яка ситуація поблизу Часового Яру

За словами Петричака, ворог не полишає спроб захопити Часів Яр – упродовж так званого "перемир'я" росіяни продовжували проводити штурм українських позицій із застосуванням артилерії та БпЛА.

Усі ці 3 дні мало чим відрізнялись від попередніх кількох місяців,

– уточнив пресофіцер.

Окрім того, окупанти постійно змінюють тактику. Зараз проти захисників воює російська 98-ма парашутно-десантна дивізія – "дуже сильний противник".

Останні декілька тижнів додався новий противник, який значно посилив їх. Це окремий президентський полк ФСБ. Це спеціалісти найвищого рівня. Зараз нам довелось стикатись з дуже інтенсивними боями. І дуже акуратною та точною роботою,

– розповіли у 24-ї ОМБр.

До слова, Генштаб ЗСУ відзвітував про 4 боєзіткнення на Краматорському напрямку за останню добу, 11 травня. Йдеться про райони Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.