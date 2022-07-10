Не хочуть дразнити путіна, – Умланд оцінив заяву Угорщини про поставки зброї Україні

Угорщина заявила, що не допомагає Україні зброєю, "щоб росія не обстрілювала мешканців Закарпаття". Однак фахівці вважають, що це можуть бути просто відмовки.

Усе для того, аби "не дразнити путіна". Про це 24 каналу сказав німецький політолог Андреас Умланд.

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А потім, за його словами, отримати якісь бенефіти у доставці енергоносіїв або додаткові інвестиції.

Тому аргументи про "захист мешканців Закарпаття" звучить не дуже переконливо,

– вважає Умланд.

Позиція Угорщини щодо війни росії проти України

Угорщина вже відзначилася своєю проросійською позицією під час повномасштабної війни в Україні. Країна тривалий час блокувала запровадження нафтового ембарго проти росії.

Через це президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн навіть довелося летіти в Будапешт, щоб поговорити з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Врешті ембарго таки ввели.

Зараз же угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто пояснив причину відмови від постачання зброї тим, що Будапешт "не хоче наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті".

Угорська громада у різних містах нашої країни обурена такими заявами.

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