Якщо підпишемо "тимчасовий мир", війна повториться за декілька років, – командир аеророзвідки

Командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський припускав, коли ми переможемо у війні проти Росії, бойові дії можуть відновитися за 5 або 30 років. Це за різними прогнозами.

Такі висновки він зробив, виходячи з історичних подій України та світу. Про це Подворчанський сказав 24 каналу.

Увага У Зеленського висунули Росії чіткі умови для мирних переговорів

За його словами, та війна, яка зараз є у нас, відбувається не вперше. Ми воюємо уже декілька століть.

Так історично виходить, що Росія постійно намагається знищити Україну. І єдиний спосіб, щоб хоча б наші діти чи онуки не побачили ще однієї війни – завдати максимального ураження противнику,

– сказав Подворчанський.

А також повернутися до кордонів 1991 року, відбудувати усе, що зруйнувала Росія та зробити більш потужну армію.

"І щоб десятки століть Росія навіть не думала напасти на Україну. Але, на жаль, історія показує, що це станеться. Якщо підпишемо "тимчасовий мир", тоді війна повториться за декілька років ", – додав військовий.

Перемовини між Україною та Росією: останні новини

Андрій Єрмак наголосив, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні.

Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, бо переконана у можливості тактичної перемоги.

Для повернення у переговорний процес Києву потрібно перемогти на полі бою, аби перемовини велись за умовами української сторони.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також зазначив, що перемовини між Росією та Україною зараз не на часі. Він озвучив чіткі умови для мирних переговорів. Насамперед мовиться про негайне припинення вогню та виведення усіх окупантів з території України.

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