Мені до 2014 року в голову не могло прийти, – Путін обурив цинічною заявою про напад на Україну

Владімір Путін продовжується вправлятися у своїй цинічності. Він заявив, що йому буцімто і на думку не могло спасти, що Росія може напасти на Україну.

Відповідну фразу, акуратно завернувши її у тонну води, російський президент озвучив під час культурного форуму у Санкт-Петербурзі. Він корчив гримаси і намагався перед присутніми театралізовано вдавати, що здивований тим, що на Україну напала Росія. І що саме тому між державами так званий "конфлікт".

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Путін каже, що "не передбачав війну"

Мені б і на думку не могло спасти до 2014 року, що між Україною та Росією може бути такий конфлікт. Якби мені тоді сказали, я б запитав: "Ви що, з глузду з'їхали"?

– продовжує цинічно брехати Путін.

Путін цинічно бреше про війну Росії проти України: дивіться відео

З іншого боку потрібно розуміти, що Путін щиро може вірити у те, що говорить. Адже він міг бути свято переконаним, що його маріонетковий Янукович таки зможе розвернути Україну в бік Росії та перетворити її на другу Білорусь. Де теж буде маріонетковий самопроголошений президент, яким фактично керуватимуть з Кремля.

Потім Путін вдарився у філософію. Почав щось розповідати про те, що у кожного є право на власну думку. І що важливіше звертати увагу на дії, а не на слова.

Якщо людина прямо шкодить своїй країні та своєму народу, наприклад, перераховує гонорари противнику, така діяльність теж має місце. Це одна історія. А якщо це просто точка зору, оцінка ситуації – це інша історія,

– ніяк не міг зупинитися Путін.

Звернімо увагу, що у Кремлі вже задумуються над можливим наступником Путіна. Його вже встиг описати прессекретар Дмітрій Пєсков.

Яким у Кремлі бачать наступника Путіна

З його слів можна зрозуміти, що кремлівські посіпаки просто не бачать жодної альтернативи Путіну. Власне, Пєсков заявив, що наступний президент Росії буде "таким самим або іншим, але таким самим".

Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко висловив свої думки щодо фрази прессекретаря. За його словами, кремлівське оточення триматиметься за путінізм. На його думку, наступника російському президентові готують. Сам же Путін "буде керувати сам десь збоку". За словами експерта, основні сили у світі зацікавлені, "щоб керування Путіна підходило до свого завершення".