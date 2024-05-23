У Латвії назвали 3 складові, потрібні Україні для відбиття російського наступу

Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю 24 Каналу розповіла про те, що потрібно Україні для відбиття наступу. За її словами, креативність Сил оборони має бути доповнена далекобійною зброєю.

Західні журналісти на власні очі побачили, як українські воїни запускають безпілотники на територію Росії. Наші мужні захисники встановлюють рекорди – наприклад, тільки за ніч запустили 24 важкі дрони Vampire.

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Що потрібно Україні для відбиття наступу

Україна повинна мати у своєму розпорядженні зброю, якою може знищувати військові об'єкти на російській території, зокрема війська, техніку та російський потенціал. Це дуже важливо для запобігання подібним наступам, і Україна має на це право відповідно до міжнародного права,

– сказала Байба Браже.

Проте це ще не все. ППО зможе "забезпечити безперебійність життя в певних місцях", але такі системи дорогі. Українці креативно підходять до збивання дешевших російських безпілотників і радіоелектронної боротьби.

А ще використовують власні безпілотники, щоб створити певну стратегічну невизначеність та загрожувати Росії. І це дуже позитивний елемент, який сприяє успіху у війні.

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Байба Браже вважає, що окупанти "налякані новим обладнанням, яке надають союзники, зокрема США, європейці та багато інших". От і вирішили просунути свій наступ, але зазнали серйозних втрат.

Щодо можливого наступу Росії на країни НАТО міністерка впевнена: наразі військової загрози нема.