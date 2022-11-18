Папа Римський готовий "бути посередником" між Україною та Росією
Джерело:La Stampa
Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною. Про це заявив Папа Римський.
До речі, Папа Римський вже не вперше висловлює свою думку стосовно ситуації у світі. Нещодавно Франциск заявив, що війни розв'язуються діалогами.
Папа Римський готовий "бути посередником" між Україною та Росією
Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні,
– заявив Папа Римський.
На запитання, чи вірить Франциск у можливість примирення Москви та Києва, він закликав усіх не здаватись у цьому питанні.
"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу", – зазначив Папа Римський.
Цинічні та скандальні заяви Папи Римського
- Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян. Він назвав окупантів "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.
- Також Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.
- Окрім цього, понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну "невинною жертвою".
- А навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.
Варте уваги – Папа Римський обурив новою заявою: дивіться відео