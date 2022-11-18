Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною. Про це заявив Папа Римський.

До речі, Папа Римський вже не вперше висловлює свою думку стосовно ситуації у світі. Нещодавно Франциск заявив, що війни розв'язуються діалогами.

Папа Римський готовий "бути посередником" між Україною та Росією

Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні,

– заявив Папа Римський.

На запитання, чи вірить Франциск у можливість примирення Москви та Києва, він закликав усіх не здаватись у цьому питанні.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу", – зазначив Папа Римський.

Цинічні та скандальні заяви Папи Римського

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