Росія просунулася в Донецькій і Курській областях: огляд фронту від ISW
- Російські війська просунулися на напрямках Торецька, Великої Новосілки та на заході Запорізької області, а також в Курській області.
- Українські сили мали успіх поблизу Торецька та на північному заході Бєлгородської області, хоча росіяни продовжують наступальні дії на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках.
В Інституті вивчення війни заявили про просування росіян на декількох ділянках фронту. Йдеться про напрямок Торецька, Великої Новосілки, а також на заході Запорізької області.
Українські сили також мали успіх поблизу Торецька, а ще в Бєлгородській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW за 26 березня.
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Огляд ситуації на фронті 26 березня
- На тлі постійних атак, зокрема на прикордонні Сумщини, російські війська нещодавно просунулися в Курській області – на схід від Олешні, що на південний захід від Суджі.
Окрім того, за непідтвердженими даними, агресор мав успіхи в районі Веселівки, що на північний схід від Сум вздовж державного кордону, й атакував на захід біля Гоголівки, поблизу пункту пропуску "Суджа" та на північний схід від Сум вздовж міжнародного кордону біля Веселівки та Журавки.
- Українські війська просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області.
За інформацією росіян, зіткнення тривають у Демидівці та Попівці. Проте інтенсивність бойових дій у районі міжнародного кордону нібито знизилася через несприятливі погодні умови.
- Ворог продовжив наступальні операції на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках, але не просунулися вперед.
Наземні атаки окупантів відбивали поблизу Куп'янська: вздовж лінії Західне – Калинове, біля Петропавлівки, а також на північний схід від міста біля Дворічної, Сагунівки, Голубівки та в напрямку Кам'янки. Росіяни намагалися просунутися й в районі Лиману – біля Ямполівки та Колодязів, а також Торського і Зарічного.
- Противник продовжив тиснути в напрямку Часового Яру, але безрезультатно.
- Торецький напрямок: геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, вказують на просування українських сил вздовж вулиці Одеської на північному заході Торецька і вздовж вулиці Даргомижського на півночі міста. Проте, за даними 25 березня, росіяни мали успіхи в районі шахти "Торецька", а також уздовж траси О0524.
- ISW не підтверджує просування військ держави-агресора на Покровському та Курахівському напрямках.
Росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Тарасівка, Малинівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Шевченкове, Новопавлівка, Відродження, а також в районі Котлиного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Успенівки, Новоукраїнки, Котлярівки, Новосергіївки, Піщаного та Новоолександрівки.
На жаль, за геолокаційними кадрами, окупанти просунулися в східну частину Вільного Поля, що на північний захід від Великої Новосілки.
- На заході Запорізької області ворог нещодавно мав успіх вздовж траси Т-0812 на заході Степового, що на північний захід від Роботиного.
- Окрім того, російські війська провели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але вперед не просунулися.
Ситуація на фронті 26 березня: дивіться карти ISW
Нагадаємо, раніше в ISW помітили суперечності між заявами України, США та Росії після перемовин в Ер-Ріяді. Владімір Путін уникає узгодження ширшого перемир'я, яке пропонували Володимир Зеленський та Дональд Трамп.