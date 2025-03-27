Росія просунулася в Донецькій і Курській областях: огляд фронту від ISW

В Інституті вивчення війни заявили про просування росіян на декількох ділянках фронту. Йдеться про напрямок Торецька, Великої Новосілки, а також на заході Запорізької області.

Українські сили також мали успіх поблизу Торецька, а ще в Бєлгородській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW за 26 березня.

Дивіться також Знищені танки, літаки, тисячі окупантів: як народна розвідка єВорог вже 3 роки працює в окупації

Огляд ситуації на фронті 26 березня

На тлі постійних атак, зокрема на прикордонні Сумщини, російські війська нещодавно просунулися в Курській області – на схід від Олешні, що на південний захід від Суджі.

Окрім того, за непідтвердженими даними, агресор мав успіхи в районі Веселівки, що на північний схід від Сум вздовж державного кордону, й атакував на захід біля Гоголівки, поблизу пункту пропуску "Суджа" та на північний схід від Сум вздовж міжнародного кордону біля Веселівки та Журавки.

Українські війська просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області.

За інформацією росіян, зіткнення тривають у Демидівці та Попівці. Проте інтенсивність бойових дій у районі міжнародного кордону нібито знизилася через несприятливі погодні умови.

Ворог продовжив наступальні операції на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках, але не просунулися вперед.

Наземні атаки окупантів відбивали поблизу Куп'янська: вздовж лінії Західне – Калинове, біля Петропавлівки, а також на північний схід від міста біля Дворічної, Сагунівки, Голубівки та в напрямку Кам'янки. Росіяни намагалися просунутися й в районі Лиману – біля Ямполівки та Колодязів, а також Торського і Зарічного.

Противник продовжив тиснути в напрямку Часового Яру , але безрезультатно.

, але безрезультатно. Торецький напрямок : геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, вказують на просування українських сил вздовж вулиці Одеської на північному заході Торецька і вздовж вулиці Даргомижського на півночі міста. Проте, за даними 25 березня, росіяни мали успіхи в районі шахти "Торецька", а також уздовж траси О0524.

: геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, вказують на просування українських сил вздовж вулиці Одеської на північному заході Торецька і вздовж вулиці Даргомижського на півночі міста. Проте, за даними 25 березня, росіяни мали успіхи в районі шахти "Торецька", а також уздовж траси О0524. ISW не підтверджує просування військ держави-агресора на Покровському та Курахівському напрямках.

Росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Тарасівка, Малинівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Шевченкове, Новопавлівка, Відродження, а також в районі Котлиного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Успенівки, Новоукраїнки, Котлярівки, Новосергіївки, Піщаного та Новоолександрівки.

На жаль, за геолокаційними кадрами, окупанти просунулися в східну частину Вільного Поля, що на північний захід від Великої Новосілки.

На заході Запорізької області ворог нещодавно мав успіх вздовж траси Т-0812 на заході Степового, що на північний захід від Роботиного.

ворог нещодавно мав успіх вздовж траси Т-0812 на заході Степового, що на північний захід від Роботиного. Окрім того, російські війська провели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але вперед не просунулися.

Ситуація на фронті 26 березня: дивіться карти ISW

Нагадаємо, раніше в ISW помітили суперечності між заявами України, США та Росії після перемовин в Ер-Ріяді. Владімір Путін уникає узгодження ширшого перемир'я, яке пропонували Володимир Зеленський та Дональд Трамп.