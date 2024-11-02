Ще у 1990-х США розуміли, що може початися війна Росії проти України, – Сергій Плохій

Один з найвідоміших українських істориків Сергій Плохій навів дані про те, що США передбачали можливість війни ще у 1990-ті. Це було пов'язано з Кримом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Плохія в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому". А от зараз Захід досить інертний стосовно України.

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Чому у США думали, що Росія нападе на Україну

Восени 1991 року так званий дідусь перебудови Алєксандр Яковлєв відвідує тоді державного секретаря Сполучених Штатів Джеймса Бейкера. І Бейкер йому говорить (бо вже є ці тертя відносно Криму), про те, що є потенційна загроза війни між Росією і Україною. На що Яковлєв йому каже "яка війна?" Бейкер відповідає: "нормальна війна",

– заявив Плохій.

Таким чином, росіяни облизувалися на Крим ще відтоді, як Україна здобула незалежність.

Довідка. Сергій Плохій народився у Росії, дитинство та юність провів на Запоріжжі, а освіту здобув у Дніпрі. У 1980-ті стажувався у Колумбійському та Гарвардському університетах, в 1991-го поїхав до Канади викладати в університеті Альберти. Плохій викладає у Гарварді, є доктором історичних наук. Серед його книг – "Чорнобиль", "Брама Європи", "Остання імперія", "Російсько-українська війна: Повернення історії".