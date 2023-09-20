Росія знову вдарила "Шахедами", Зеленський в США: хронологія 574 дня війни
Росія продовжує спроби захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Так, наші військові день за днем звільняють окуповані загарбниками території нашої країни.
Які успіхи ЗСУ на фронті, що відбувається у сфері дипломатії під час візиту Володимира Зеленського в США – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія знову запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з території Курської області Росії. Дрони атакували Полтавську область. Президент Польщі заявив, що у питанні зернової кризи Україна схожа на потопельника, що може затягнути Польщу на глибину. Анджей Дуда заявив, що Варшава діятиме у своїх інтересах щодо зернової кризи. За словами польського лідера, він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН через затримки у графіку виступів лідерів.
Атака "Шахедами"
Росія знову запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з території Курської області Росії. Дрони атакували Полтавську область.
Президент Польщі заявив, що у питанні зернової кризи Україна схожа на потопельника, що може затягнути Польщу на глибину. Анджей Дуда заявив, що Варшава діятиме у своїх інтересах щодо зернової кризи.
За словами польського лідера, він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН через затримки у графіку виступів лідерів.