Росія знову вдарила "Шахедами", Зеленський в США: хронологія 574 дня війни

Росія продовжує спроби захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Так, наші військові день за днем звільняють окуповані загарбниками території нашої країни.

Які успіхи ЗСУ на фронті, що відбувається у сфері дипломатії під час візиту Володимира Зеленського в США – читайте у тексті 24 Каналу.

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