Росія атакувала балістикою Київ, переговори у Білому домі: хронологія 658 дня війни

13 грудня 2023, 07:13
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Російські війська продовжують вести загарбницьку війну на території України. З дня вторгнення минув 658 день. На фронті тривають інтенсивні бої, ворог атакує ракетами мирні міста. Зокрема, сьогодні, 13 грудня атакував з балістичного озброєння Київ.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки потужної атаки на столицю та виділення військової допомоги нашій країні – розповідає 24 Канал. 

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07:21, 13 грудня

У Києві є потерпілі унаслідок атаки

Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей. Зокрема, 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці.: 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.

Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Інформації щодо загиблих – немає. 

07:13, 13 грудня

Наслідки атаки на столицю

Після роботи ППО над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. 

  • Голосіївський район: сталось падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.
  • Дарницький район: зафіксовано загорання приватного будинку.
  • Деснянський район: сталось загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Ще на двох локаціях району, на відкритій території виявили палаючі уламки ракет.
  • Дніпровський район: зафіксовано загорання приватного житлового будинку, а також падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
  • Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі. 
03:00, 13 грудня

Вибухи в Києві

Мешканці столиці прокинулися від вибухів. У Києві оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути роботу ППО.

01:10, 13 грудня

Росіяни атакували Одесу "Шахедами"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ворог здійснив чергову атаку по мирному об'єкту. Мовиться про територію комунального підприємства з цивільним автотранспортом – вантажним і легковим.

01:07, 13 грудня

Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні, – Байден

Президент США наголосив, що є потужна двопартійна підтримка України. Є невелика кількість республіканців, які виступають проти – однак вони не є більшістю.

Автор: Анастасія Лукашевська