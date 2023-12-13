Росія атакувала балістикою Київ, переговори у Білому домі: хронологія 658 дня війни
Російські війська продовжують вести загарбницьку війну на території України. З дня вторгнення минув 658 день. На фронті тривають інтенсивні бої, ворог атакує ракетами мирні міста. Зокрема, сьогодні, 13 грудня атакував з балістичного озброєння Київ.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки потужної атаки на столицю та виділення військової допомоги нашій країні – розповідає 24 Канал.
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Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей. Зокрема, 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці.: 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці. Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Інформації щодо загиблих – немає. Після роботи ППО над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. Мешканці столиці прокинулися від вибухів. У Києві оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути роботу ППО. Президент США наголосив, що є потужна двопартійна підтримка України. Є невелика кількість республіканців, які виступають проти – однак вони не є більшістю.
У Києві є потерпілі унаслідок атаки
Наслідки атаки на столицю
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Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей. Зокрема, 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці.: 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.
Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Інформації щодо загиблих – немає.
Після роботи ППО над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.
Мешканці столиці прокинулися від вибухів. У Києві оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути роботу ППО.
Президент США наголосив, що є потужна двопартійна підтримка України. Є невелика кількість республіканців, які виступають проти – однак вони не є більшістю.