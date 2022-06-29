Захід вже зробив цю війну своєю, не може відступати, – Піонтковський

Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді у середу, 29 червня, схвалили пакет допомоги Україні. Вона вкрай необхідна для нашої країни, щоб боротися з російськими окупантами.

Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що цей саміт виправдав усі очікування. Про це він сказав 24 каналу.

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Ба більше, за його словами, зараз на саміті НАТО словосполучення "перемога України" лунає ще більш твердо та рішуче, ніж ще два дні тому на саміті "Великої сімки".

Війна Заходу

Це й підтверджується й практичними рішеннями: і закупівлею сучасних систем протиповітряної оборони для України й затвердженням пакета військової допомоги.

Усе це чудово. Хотілося б, щоб це швидше втілювалося у життя у ще більших обсягах військового озброєння для України, щоб можна було швидше перейти у контрнаступ,

– наголосив Піонтковський.

Крім цього, як він додав, це й була демонстрація твердої рішучості Заходу захищати Україну.

"Уже вклали стільки політичного капіталу. Захід вже зробив цю війну своєю війною, і відступати він вже не може", – запевнив публіцист.

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Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді в середу, 29 червня, схвалили пакет допомоги Україні , що включає прискорення постачання нелетального озброєння, посилення кіберзахисту та модернізацію оборонної промисловості.

Президент України виступив на саміті НАТО у Мадриді. Під час своєї промови він підкреслив, що наша держава потребує безпекових гарантій, які їй можуть надати в Альянсі.

Водночас він поставив їм риторичне питання: чи проіснує Альянс за умов, коли Росія нападе на якусь з країн, які вже входять до нього.

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