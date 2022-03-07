Війна Росії проти України: Веніславський назвав дату першого засідання суду в Гаазі

Цинічна війна Росії в Україні сколихнула увесь світ. Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що є ціла низка міжнародних кваліфікацій злочинів Росії, які будуть обов'язково надані.

Правник та народний обранець Федір Веніславський переконаний, що українцям вдасться звільнити всю країну від ворога.

Зверніть увагу Суми оговтуються після нищівних обстрілів росіян: місто отримало гуманітарну допомогу

Плани Міжнародного кримінального суду у Гаазі

За словами народного обранця, перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі відбувається 7 березня. Наразі головна мета – намітити подальші кроки щодо фіксації, оцінки, розслідування злочинів та підготовки до безпосередньо судового засідання.

Веніславський наголосив, що є кілька паралельних процесів, які у результаті можуть бути використання як переслідування у міжнародно-правовому плані злочинів Росії та її вищого політичного керівництва, яку будуть здійснені в Україні.

Він додав, що потрібно пам'ятати про кілька важливих моментів:

воєнні злочини не мають строку давності,

і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (майже всі країни цивілізованого світу)

Результат Україна отримає протягом наступних місяців або максимум року чи кількох років, оскільки це дуже клопіткий та послідовний процес.

Федів Веніславський також акцентував, що результат буде у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії.

Веніславський про відповідальність росіян за злочини: дивитися відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!