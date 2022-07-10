Серцеві напади, стрес та наслідки окупації, – радник мера Маріуполя про смертність в місті
У багатостраждальному Маріуполі триває гуманітрна криза. Люди, що там залишились, перебувають у страшних умовах.
Тим часом смертність у місті продовжує зростати. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андющенко.
Увага "МЧСники" знаходять тіла під завалами, але витягувати відмовляються, – радник мера Маріуполя
У день в Маріуполі помирає 25 – 30 людей. Цей показник значно вищий, ніж у мирний час. Однак і він уже зріс у 4 рази, негативна динаміка зберігається.
Від чого вмирають люди у Маріуполі
Серед причин – здебільшого це природні наслідки. Найбільше люди гинуть від серцевих нападів. Однак у цьому винні російські окупаційні війська.
Це наслідки того життя, у якому зараз вимушено живуть люди. Це той нервовий стрес та наслідки російської окупації,
– сказав Андющенко.
Він додав, що ми маємо розуміти, що 60 – 70% людей, які залишаються у місті – це літні люди. Тож відсоток хронічних захворювань тільки погіршився.
"Однак це не все. Дуже багато смертей саме від зараження крові. Навіть банальні порізи призводять до ампутації та смерті, тому що медицина не працює", – додав радник мера.
Що зараз відбувається у Маріуполі: дивіться відео
Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі
- У знищеному росіянами Маріуполі тривають роботи з "наведення ладу" задля картинки для російських пропагандистів. Щоправда, у їх ході росіяни зазнають втрат. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що під час розмінування газопроводу у Маріуполі російські сапери успішно самоліквідовуються.
- Російські окупанти у Маріуполя намагаються потрохи розгрібати наслідки своїх же руйнівних дій. Під завалами досі знаходять тіла мирних жителів. Однак й тут росіяни проявили усю свою цинічність – вони відмовляються їх витягувати.
- Також у місті росіяни та колаборанти масово викрадають автомобілі, які вціліли під час бомбардування. При цьому вартість машини не має значення: крадуть, як дешеві, так і дорогі автівки.
- У Маріуполі цього року опалювальний сезон неможливий, адже всі комунікації зруйновані.
- Так звана окупаційна "влада" нарешті визнала, що водопостачання в Маріуполі відновити не можуть. Українська влада закликає місцевих жителів виїжджати.