Окупанти рухаються на Сході, а ЗСУ на Курщині: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни виклав традиційний огляд фронту. Там проаналізовані рухи росіян 7 – 8 листопада та їхня тактична мета.

Деталі про вороже просування передає 24 Канал з посиланням на ISW. Цікаво, що на Півдні загарбники скаржаться на нестачу катерів.

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Ворог хоче відкинути ЗСУ від кордону з Бєлгородщиною і підійти до Харкова

7 і 8 листопада росіяни продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися. Вони прагнуть підійти до Харкова так, щоб місто було досяжне для артилерійських обстрілів.

Захоплення залишків Луганщини дасть можливість рухатися на Харківщину та Донеччину

Російські війська 7 і 8 листопада продовжили наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися. На Лиманському напрямку діють підрозділи російської 144-ї мотострілецької дивізії.

Карта боїв в Україні та на Курщині / Інфографіка ISW

Донеччина – ласий шматочок, загарбники прагнуть вийти до адмінкордону області

7 і 8 листопада ворог продовжував наступ на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на південний схід від Сіверська біля Виїмки та на південь від Сіверська біля Переїзного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація біля Часового Яру, в Торецьку та Покровську

8 листопада російські війська просунулися на південь від Часового Яру.

7 – 8 листопада вони продовжували наступ у районі Торецька та на південний захід від Торецька в напрямку Щербинівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

На Покровському напрямку теж не було підтверджених просувань.

8 листопада зафіксоване вороже просування на північ від Вугледара та незначне просування на південний схід від Курахового

На Півдні росіяни хочуть убезпечити тилові райони від українських ударів

Тривали позиційні бої в районі Новоандріївки на Запоріжжі, під Пологами продовжують діяти оператори БпЛА. Були і позиційні бої на дніпровському напрямку в східній (лівобережній) Херсонській області. І на Запоріжжі, і на Херсонщині не було підтверджених змін на лінії фронту.

Що на Курщині

ЗСУ нещодавно просунулися до північно-західного краю головного українського виступу в Курській області на тлі повідомлень про посилення російських наступальних операцій уздовж виступу 8 листопада.