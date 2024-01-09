"Путіну готують подарунок на вибори": яка ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються наступати у напрямку села Синьківка Харківської області. Це потужний укріпрайон ЗСУ.

Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, напередодні "виборів" президента у Росії Владіміру Путіну потрібно показати хоч якусь перемогу.

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"Путіну готують подарунок до початку виборів. Їм потрібна якась перемога. Перемогою може бути все, що завгодно. Однією тільки Мар'їнкою вони не задовольняться, тому що в там нема що демонструвати. Маленьке місто зруйноване майже вщент", – сказав він.

Наступ ворога на Куп'янському напрямку

Окремі західні ЗМІ написали про нібито новий великий наступ росіян на Харків. Олександр Коваленко зазначив, що наступ у напрямку Куп'янська ворожа група військ "Захід" розпочала ще наприкінці травня – на початку червня 2023 року. Понад пів року вони продовжують "битися головою" об укріпрайон Синьківка.

Також за останній місяць загальна кількість групи військ "Захід" зменшилась, а не збільшилася. Крім того, південніше групи військ "Захід" діє група військ "Центр" на Лиманському напрямку.

Російське командування передислокувало з групи військ "Центр" найбільш боєздатні бригади для наступу на Авдіївку. Загарбники будуть підсилювати це угруповання та збільшувати його кількість. На сьогодні залишається тільки група військ "Захід", яка може оперативно передислокувати декілька бригад під Авдіївку.

Тут виникає питання, а чи буде цей наступ таким потужним, який ми бачили раніше? З урахуванням того, що не тільки кількість зменшиться. У перспективі вони ще частково свої підрозділи будуть віддавати під Авдіївку,

– додав військовий оглядач.

Ситуація на Куп'янському напрямку: останнє