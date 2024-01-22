Без просування з обох сторін: яке головне завдання для південного фронту взимку

Ситуація на Бердянському напрямку контрольована. ЗСУ впевнено тримають рубежі. Російські окупанти тримають там сили з метою сковування українських підрозділів.

Ворог намагається проводити контратаки, але не досягнув успіхів. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"На сьогодні там ситуація контрольована. Наші сили доволі впевнено тримають рубежі. Ворог тримає там сили з метою також сковування наших підрозділів. Окупанти намагались дещо відновлювати своє положення, але якихось успіхів не помітно", – сказав він.

Завдання ЗСУ

Олександр Мусієнко зазначив, що також російські загарбники час від часу намагаються контратакувати на Оріхівському напрямку. Ворог хоче просуватись, але усе безуспішно.

На якихось позиціях просування складає кілька метрів або кілька десятків метрів за нетривалий проміжок часу. Тому я думаю, що і взимку так будуть характеризуватись бойові дії. Без значних просувань ворога та значних наших просувань,

– припустив військовий експерт.

Водночас інтенсивні бойові дії на південному фронті будуть тривати. Зокрема, мовиться про відбиття атак окупантів, контратаки з боку наших захисників та звільнення певної кількості території.

"Наші сили будуть утримувати ці позиції, особливо стабілізувати фланги, якщо ми говоримо про Оріхівський напрямок, не давати російським війська вибити нас за допомогою цих флангів. Також наші сили будуть намагатись десь просунутись. Якісь значні коливання у той чи інший бік поки прогнозувати важко", – підкреслив Мусієнко.

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