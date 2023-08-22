Фантастика в реальності: боєць ЗСУ пояснив, які БпЛА допомагають їм на фронті

Зараз у ЗСУ з'являється все більше новітньої зброї. Українські захисники застосовують низку засобів, яким нема аналогів у світі. Зокрема, мовиться про дрони-"бомбери".

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК 92 ОМБР "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко. За його словами, чим більше технічних засобів у Сил оборони, тим для ворога небезпечніше перебувати на першій лінії.

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Технічні засоби ЗСУ

Юрій Федоренко зауважив, що на деяких відтинках, де вдається активно застосовувати, до прикладу, нічні дрони-"бомбери", окупанти відтягують свою техніку на відстань, на яку розуміють, що засоби ЗСУ можуть долетіти та завдати уражень.

Ще 9 місяців тому про ряд технічних засобів, які зараз використовуються, я міг би сказати, що такого найближчим часом у Сил оборони не буде. Але сьогодні фантастика стає реальністю. Ми дійсно застосовуємо технічні засоби, аналогів яких у світі нема. Зокрема, нічні "бомбери" виготовляються українськими компаніями,

– сказав він.

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