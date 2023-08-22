Фантастика в реальності: боєць ЗСУ пояснив, які БпЛА допомагають їм на фронті
Зараз у ЗСУ з'являється все більше новітньої зброї. Українські захисники застосовують низку засобів, яким нема аналогів у світі. Зокрема, мовиться про дрони-"бомбери".
Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК 92 ОМБР "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко. За його словами, чим більше технічних засобів у Сил оборони, тим для ворога небезпечніше перебувати на першій лінії.
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Технічні засоби ЗСУ
Юрій Федоренко зауважив, що на деяких відтинках, де вдається активно застосовувати, до прикладу, нічні дрони-"бомбери", окупанти відтягують свою техніку на відстань, на яку розуміють, що засоби ЗСУ можуть долетіти та завдати уражень.
Ще 9 місяців тому про ряд технічних засобів, які зараз використовуються, я міг би сказати, що такого найближчим часом у Сил оборони не буде. Але сьогодні фантастика стає реальністю. Ми дійсно застосовуємо технічні засоби, аналогів яких у світі нема. Зокрема, нічні "бомбери" виготовляються українськими компаніями,
– сказав він.
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Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі повідомили, що українські військові під час наступу мали успіх на Запоріжжі та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас українські захисники стримують наступ росіян на Сході. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
- У напрямку Роботиного Запорізької області Збройні Сили України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни, які з боєм увійшли у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців.
- На Бахмутському напрямку наші Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Тривають важкі бої біля Кліщіївки, де росіяни продовжують безуспішно наступати.