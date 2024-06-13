Для Путіна це принципове завдання, – Черник сказав, що хоче захопити диктатор

Майже по всій лінії фронту тривають запеклі бої. Росія не відмовилася від своїх планів, тому прагне повністю захопити декілька областей. На жаль, ворог має успіх.

Якщо таким темпом буде надалі просуватися, то зможе виконати поставлене завдання Путіна до 2025 року. Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, про які регіони мовиться.

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Росія сфокусована на 2 східні області

У жодній війні не буває так, аби одна сторона нескінченно наступала та мала успіхи, а інша безперестанку відступала та програвала. Навіть приречені на поразку нацисти на зламі 1944 – 1945 років організували блискучу наступальну операцію, прорвавши бойові порядки противників аж на 100 кілометрів. Їм допомогла погода, оскільки британська та американська авіація не могла літати. Тому росіяни будуть тиснути, їхня філософія незмінна.

Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини – для Путіна це фундаментальне, принципове, геополітичне завдання. Скільки росіян потрібно убити для його виконання, стільки він уб'є. Чи вдасться? Я поки не знаю,

– наголосив військовий експерт.

З 7 жовтня 2023 року почалася активна фаза боротьби за Авдіївку. Окупанти захопили місто, але проривних операцій не організували. Донецька область окупована приблизно на 57%, потрібно пройти ще 43%. Якщо росіяни будуть просуватися як зараз, то, можливо, до нового року досягнуть мети. Утім, Сили оборони здатні зруйнувати плани ворога.

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