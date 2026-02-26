Повільно, але відбуваються: політолог назвав зміни у світі, які спричинила війна в Україні

Вже 4 роки триває війна Росії проти України. Вона має також глобальні наслідки. Зокрема, для Європи, США та навіть на інших континентах.

Насамперед це торкнулося європейських країн. Політолог Валентин Гладких озвучив 24 Каналу думку, що Європа дуже неохоче та болісно прокидається, але все-таки починає діяти.

Як війна вплинула на Європу?

Валентин Гладких зазначив, що війна в Україні продемонструвала банкрутство системи міжнародних інститутів, які повинні були забезпечувати функціонування міжнародного права. Також вона спонукала глобальні тектонічні зміни. Почався процес фрагментації, кожен почав шукати своє місце. Насамперед це торкнулося Європи.

У перший рік були проблеми з глобальною продовольчою безпекою. Росіяни блокували вивіз українського зерна. Цілі регіони опинилися на межі соціального колапсу.

Якщо багатьох регіонів це стосувалося тільки через продовольство, то Європи це стосується значно більшою мірою. Починаючи з біженців, закінчуючи кризою трансатлантичних відносин зі США.

Європа також дуже неохоче та болісно прокидається. Але я з оптимізмом дивлюся на здатність Європи стати більш автономною та перебрати на себе відповідальність за своє майбутнє. Сподіваюся, що ця криза не дійде до остаточного колапсу трансатлантичної єдності. Але Європа вже пройшла точку неповернення і не хоче залежати від примх мінливого союзника, тобто США,

– підкреслив політолог.

Тривалий час жити під парасолькою США було дуже комфортно. Однак зараз європейцям доведеться зробити кроки для того, щоб посилити своє значення як військово-політичної сили. У них це вдасться. Тому що вони мають для цього весь необхідний потенціал. Тому потрібно ухвалити вольове рішення.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як за 4 роки змінювалась війна. За його словами, Україна застосувала всі засоби для оборони, перейшла на нові стандарти НАТО та здійснила успішні контрнаступи. Станом на зараз ЗСУ мають стратегічні успіхи.

