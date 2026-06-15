За рік ситуація лише погіршиться, – генерал Раян розкрив, на яких напрямках програє Росія

Зараз Володимир Путін програє у всіх 5 напрямках: військовому, когнітивному, моральному, промисловому та економічному. Зокрема, у 2025 році Росія змогла захопити понад 2 тисячі квадратних миль української території, втративши 200 російських солдатів на кожну квадратну милю.

Станом на 2026 рік Росії вдалося захопити лише близько 17 квадратних миль ціною понад 9 тисяч втрат на кожну квадратну милю. Військовий аналітик, австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян озвучив 24 Каналу думку, що далі становище окупантів тільки ускладниться.

Читайте також Чи буде заморозка війни у 2026: експерти назвали фактори, що вплинуть на рішення Путіна

Які проблеми має Росія?

Мік Раян зазначив, що ці дані також демонструють країнам, які підтримували Росію, що жодної "неминучої перемоги" не існує. Це важлива когнітивна боротьба, яку Путін програє. Він втрачає підтримку з боку Білого дому. Останнім часом не було багато схвальних послань від Дональда Трампа. В економічному аспекті Росія має серйозні проблеми через удари України по нафтопереробних заводах.

Зараз ми бачимо обмеження на продаж пального у 15 різних регіонах Росії. Зокрема, у Криму. Ми спостерігаємо значне уповільнення її економічного зростання. Тому майже за всіма показниками, якими можна вимірювати прогрес у цій війні, Росія або стоїть на місці, або відкотилася назад,

– пояснив генерал.

Ворог бореться за те, щоб виграти бої на землі. Водночас за те, щоб виграти історію цієї війни. Навіть якщо він не перемагає, Путін ще має потужні пропагандистські засоби, за допомогою яких може поширювати наративи про "неминучу перемогу" та українські втрати.

У багатьох частинах світу, у Південній Азії та Європі, все ще є люди, які цьому вірять. Навіть у Північній Америці та моїй країні є люди, які готові вірити у цю брехню. Бо це відповідає їхньому світогляду. Але це все одно брехня, Путін не перемагає. Цього року для нього все може лише погіршуватися,

– підкреслив військовий аналітик.

Мік Раян про програш Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що 12 червня Володимир Путін підписав указ про розширення армії. Загальна чисельність збройних сил Росії становитиме 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 – військовослужбовці. Однак, як пояснили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), це рішення не матиме суттєвого впливу на ситуацію на полі бою.