Чи спроможна Росія на масштабну атаку: представник ГУР оцінив сили противника

За даними ГУР МО, країна-агресорка зосередила на тимчасово окупованих територіях України понад 420 тисяч військових. Та до цього угруповання не входить Росгвардія та російські спецслужби.

Про це 24 Каналу розказав представник ГУР МО Андрій Юсов, зауваживши, що угруповання у 420 тисяч окупантів залучено на фронті.

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"Про локальні операції можна говорити. Ми бачимо на певних напрямках ворог постійно намагається проводити подібні операції та атакувати. Боєзіткнення йдуть регулярно. Але для повномасштабного наступу нинішніх сил противника недостатньо", – наголосив Юсов.

Саме тому, зокрема, нині в Росії обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації. Попри те, що росіяни мають серйозну кількість угруповання, вони змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках. Саме ті резерви, які вони планували розгорнути лише на зимовий період.

Тобто втрати противника серйозні й відчутні й в особовому складі, і в техніці. І вони змушені не проводити ротацію, а просто заміщати вбитих та поранених новими підрозділами,

– сказав представник ГУР МО.

Нова хвиля мобілізації в Росії

Країна-агресорка планує посилити мобілізацію. На війну проти України хочуть забрати кілька сотень тисяч людей.

Андрій Юсов зауважив, що нова хвиля мобілізації в Росії – абсолютно реальний сценарій. Утім питання термінів – відкрите. Представник української розвідки додав, що росіянам було непросто мобілізувати й 300 тисяч осіб. Усе через певні суспільний опір, логістичні та організаційні проблеми.

"Тому 700 тисяч – цифра пропагандистська. Зрештою Кремль зважає на ризики суспільного опору навіть за умови тотального панування пропаганди та зазомбованості населення", – сказав Юсов.

Стрілкової зброї у Росії не бракує. Однак інша справа, що окрім цього, треба ще, зокрема, дати одяг, амуніцію, провести навчання та злагодження.