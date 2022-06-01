Війна Росії проти українських дітей: вже розслідують 1 042 кримінальних провадження

В Україні розслідується кримінальні провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройною агресією Росією. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Органи прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у 1042 кримінальних провадженнях, вчинених Росією стосовно дітей та у сфері охорони дитинства.

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Відомо, що з них:

491 – за фактами збройного нападу на установи та заклади для дітей,

551 – воєнні злочини проти дітей.

Підозру у скоєнні злочинів проти дітей вже повідомили 11 військовослужбовцям Росії, зокрема щодо сексуального насильства над неповнолітньою.

Загалом від збройної агресії Росії загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти.

Найбільше дітей постраждало в таких областях: Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській.

Повідомляється, що серед загиблих – 130 хлопчиків та 79 дівчаток, стать ще 34 дітей наразі встановити не вдалося. Наймолодшим загиблим дітям було 23 дні, півтора та три місяці.

Крім цього, повідомляється, що стало причиною гибелі дітей:

166 дітей загинули від бомбардувань та обстрілів цивільної інфраструктури збройними силами Росії,

36 – окупанти розстріляли у цивільних автомобілях, на яких родини намагалися виїхати в безпечні місця,

17 – були вбиті прицільним пострілом російських військових,

13 – загинули під час евакуації “зеленими коридорами”,

6 – підірвалися від детонації бойових снарядів,

5 – померли, не дочекавшись медичної допомоги та під завалами.

"Через постійні бомбардування та обстріли пошкоджено 1937 закладів освіти, 181 з яких зруйновано повністю", – додали в Офісі Генерального прокурора.

Останні новини щодо дітей

Окупанти звезли 267 дітей-сиріт із Маріуполя та Волновахи в один із таборів в Ростовській області. Вони готуються насильно надати їм російське громадянство. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, російські загарбники насильно звезли дітей-сиріт в Спортивно-оздоровчий комплекс "Ромашка", що в Ростовській області.

Російські військово свідомо вбивають цивільних українців – і дітей, і дорослих. Європейська спільнота має зробити все можливе, що кожен винний отримав своє покарання. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейській Раді. За його словами, російські окупанти точно знають, що роблять. Вони прийшли на чужу землю і буквально знищують українців.

Варто переглянути – серце розривається: історії розшуку зниклих дітей під час війни: