На кожному напрямку по-своєму: як погода впливає на наступ окупантів

Російські окупанти не збираються залишати українські землі і продовжують сунити на фронті. В залежності від певного напрямку вони мають різні тактики.

Про це 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він пояснив, як погода впливає на наступ окупантів.

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Яку тактику застосовують росіяни

В залежності від погоди росіяни по-різному ведуть наступальні дії на різних ділянках фронту. Наприклад, на Куп'янському напрямку погодні умови стали на заваді ворогу і змусили відкласти штурми з використанням великої кількості бронетехніки. Водночас окупанти намагалися компенсувати це штурмами живої сили.

За словами Олександра Мусієнка, такі штурмові роти було сформовано минулого тижня. Їхня кількість складає біля пів сотні з більш ніж 150 осіб в кожній.

"Тобто вони мають задачу штурмувати, йти на позиції, плюс мінометні розрахунки, які їх супроводжують, допомагають їм в цьому. І коли погодні умови несприятливі, саме таким чином вони ведуть штурмові дії", – пояснив він.

Водночас досить часто штурмові роти діють без вогневого прикриття артилерії, танків чи авіації. Таким чином окупанти зазнають великих втрат, але намагаються закріпитися на якихось позиціях, досягти певних результатів і продовжувати штурми.

Є також і застосування важкої техніки. Наприклад, якщо ми подивимося на Бахмутський напрямок, там фіксуються такі факти. Плюс це Авдіївський напрямок найбільше – там техніка, артилерія ворога працює. Дещо зменшилися атаки порівняно з попереднім періодом на Лиманському напрямку. Там атак поменшало і теж через погодні умови, до речі,

– зазначив військовий експерт.

Щодо результатів таких штурмових дій, то за словами Олександра Мусієнка, росіяни мають певні тактичні успіхи. Але разом з цим основні позиції і лінії захисту тримають українські оборонці.

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