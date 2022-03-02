Війна Росії – це загарбницька війна, – Бербок звинуватила Лаврова в брехні

Міністр закордонних справ Сергій Лавров і загалом вся влада Росії нахабно бреше. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Окупанти розв'язали війну, засновану на повній брехні. Про це сказала Бербок із трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє 24 канал.

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У небезпеці Україні і вся Європа

Вона наголосила, що вкотре повну неправду намагався поширити Лавров на Раді ООН з прав людини.

Війна Росії – це загарбницька війна, яка заснована на сумнозвісній брехні,

– наголосила Бербок.

За її словами, Володимир Путін нав'язує світові свою реальність. Однак кожен повинен обрати, на чию сторону стати.

Війна, як сказала міністерка, не тільки України, а й усієї Європи. Адже глава Кремля порушив основні правила міжнародного права.

"Це питання життя і смерті українського народу, на кону – безпека Європи, на кону – Статут ООН", – додала вона.

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