Окрім баггі, в хід пішли "Жигулі": окупанти використовують "екзотичну" техніку на фронті

Російські війська здійснюють штурми невеликими піхотними групами за підтримки артилерії та БпЛА. При цьому окупанти для пересування обирають не зовсім звичний транспорт.

Ворожі війська уже тривалий час не використовують "екзотичні" транспортні засоби. Натомість обирають мотоцикли та подекуди "Жигулі". Про це в етері телемарафону розповів офіцер секції планування Нацгвардії майор Дмитро Кожубенко.

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Чому ворог пересів на "Жигулі"

Противник уже понад три місяці не використовує "важкі" транспортні засоби в районі бригади "Рубіж". Причиною цього є ведення штурмів невеликими групами. При атаках ворог використовує дрони.

Зараз переважна їхня тактика – це штурм малими піхотними групами за підтримки артилерії і FPV-авіації. Але на нашому напрямку були застосовані і мотоцикли, і квадроцикли, і багі, і навіть "Жигулі",

– каже Кожубенко.

Росіяни використовують "танки-сараї"

Окрім звичних транспорту на фронті, українські бійці помітили "танк-сарай". Таке диво техніки захопили військові 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку.

"Танк-сарай" або ж "черепаха" – це гідбридна та переплавнена з радянських залишків техніки бойова машина. Її ціль полягає в тому, щоб довезти групу до визначеної позиції цілою та неушкодженою.

Раніше стало відомо, що ворог змінив тактику атак. В тому числі і по цивільній інфраструктурі. Так, росіяни уже завдали удару відразу трьома ракетами різних типів.