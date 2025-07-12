Масована атака Росії на Львів, наслідки вибухів в українських містах: хронологія 1235 дня війни
Ворожа армія атакувала Львів, спричинивши пожежі та руйнування в місті. Паралельно вибухи лунали і в інших населених пунктах України.
Ситуація на фронті 12 липня, міжнародна підтримка, здобутки українських військових, наслідки ворожих атак та докази воєнних злочинів росіян – передає 24 Канал.
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Головні події дня
Унаслідок ворожої атаки у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок, стався витік газу та води, на щастя, без жертв. З початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 032 690 осіб, танків – 1 013, бойових броньованих машин – 22 980. Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування. У Залізничному районі пожежа, за іншою локацією пошкоджено житловий будинок. У Луцьку внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок, пошкоджено сусідні оселі та зайнявся автомобіль. Інформації про загиблих немає.
Наслідки атаки на Львів
За минулу добу ліквідовано понад 1000 окупантів
Росіяни масовано атакували Львів
У Луцьку через атаку знищений приватний житловий будинок
Унаслідок ворожої атаки у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок, стався витік газу та води, на щастя, без жертв.
З початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 032 690 осіб, танків – 1 013, бойових броньованих машин – 22 980.
Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування.
У Залізничному районі пожежа, за іншою локацією пошкоджено житловий будинок.
У Луцьку внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок, пошкоджено сусідні оселі та зайнявся автомобіль.
Інформації про загиблих немає.