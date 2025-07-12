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24 Канал Новини України Масована атака Росії на Львів, наслідки вибухів в українських містах: хронологія 1235 дня війни
12 липня, 06:59
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Масована атака Росії на Львів, наслідки вибухів в українських містах: хронологія 1235 дня війни

Анастасія Горецька

Ворожа армія атакувала Львів, спричинивши пожежі та руйнування в місті. Паралельно вибухи лунали і в інших населених пунктах України.

Ситуація на фронті 12 липня, міжнародна підтримка, здобутки українських військових, наслідки ворожих атак та докази воєнних злочинів росіян – передає 24 Канал.

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Головні події дня

07:19, 12 липня

Наслідки атаки на Львів

Унаслідок ворожої атаки у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок, стався витік газу та води, на щастя, без жертв.

 

07:00, 12 липня

За минулу добу ліквідовано понад 1000 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 032 690 осіб, танків – 1 013, бойових броньованих машин – 22 980.


 

06:53, 12 липня

Росіяни масовано атакували Львів

Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування.

У Залізничному районі пожежа, за іншою локацією пошкоджено житловий будинок.

06:48, 12 липня

У Луцьку через атаку знищений приватний житловий будинок

У Луцьку внаслідок ворожого удару фактично знищено приватний житловий будинок, пошкоджено сусідні оселі та зайнявся автомобіль.

Інформації про загиблих немає.

 