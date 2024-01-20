Атака "Шахедами", вибухи під Брянськом: хронологія 696 дня війни

Війна Росії з Україною триває – сьогодні розпочався 696 день повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує обстріли українських територій, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога та захистити цивільних.

Про все, що відбувалося 20 січня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – нижче у матеріалі 24 Каналу.

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