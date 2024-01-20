Атака "Шахедами", вибухи під Брянськом: хронологія 696 дня війни

20 січня 2024, 06:46
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Війна Росії з Україною триває – сьогодні розпочався 696 день повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує обстріли українських територій, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога та захистити цивільних.

Про все, що відбувалося 20 січня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – нижче у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше На Брянщині горить нафтобаза, атака на Тамбовський пороховий завод: хронологія 695 дня війни

07:39, 20 січня

Під Брянськом знову лунали вибухи

У російських Клинцях Брянської області зранку знову лунали вибухи. Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники.

За їхнім словами, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає. 

Однак цікаво, що нафтобаза, яку атакували зранку 19 січня, досі горить. Як раніше повідомили джерела у спецслужбах, це робота української розвідки.

07:26, 20 січня

Втрати ворога

За минулу добу ворога втратив 750 особового складу. Загальні втрати ворога у живій силі зросли до 375 270.

07:02, 20 січня

Росія намагається подати масштабні навчання НАТО як провокацію

Цього тижня країни почнуться найбільші за останні десятиліття навчання НАТО. У Росії вже почали проводити інформаційні операції та заявляють, про "провокацію".

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що риторика окупантів та їхня інформаційна операція спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, та має на меті відвернути увагу від нещодавньої агресивної російської риторики й поведінки щодо НАТО.

Експерти нагадали, що нещодавно Путін погрожував Фінляндії, називав Захід "ворогом" та неодноразово повторював, що Росія нібито воює, щоб "перемогти Захід".

06:29, 20 січня

Головне зі зведення Генштабу

Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення.

Найважча ситуація на Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.

02:28, 20 січня

Окупанти вкотре запускали "Шахеди"

Ввечері 19 січня ворог запустив по Україні "Шахеди". Відбій пролунав аж о 02:38 20 січня.

02:00, 20 січня

Вступ до ЄС або НАТО в обмін на території: чи отримував Зеленський таку пропозицію

Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни.

Він підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?".

00:26, 20 січня

Щонайменше 60% розвідданих Росія отримує через соціальні мережі

У Генштабі повідомили, що сьогодні не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото- та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації.

00:02, 20 січня

Зеленський звернувся до Трампа

Дональд Трамп регулярно "відзначається" скандальними заявами про війну Росії з Україною та обіцяє завершити її "дуже швидко". Володимир Зеленський заявив, що буде радий побачити Трампа в українській столиці, якщо політик зможе зупинити війну упродовж 24 години.

Український лідер зауважив, що якщо Трамп справді має "формулу" як припинити війну, то нехай поділиться нею.

 

Автор: Анастасія Кушпіт