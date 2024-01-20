Атака "Шахедами", вибухи під Брянськом: хронологія 696 дня війни
Війна Росії з Україною триває – сьогодні розпочався 696 день повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує обстріли українських територій, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога та захистити цивільних.
Про все, що відбувалося 20 січня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – нижче у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше На Брянщині горить нафтобаза, атака на Тамбовський пороховий завод: хронологія 695 дня війни
У російських Клинцях Брянської області зранку знову лунали вибухи. Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники. За їхнім словами, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає. Однак цікаво, що нафтобаза, яку атакували зранку 19 січня, досі горить. Як раніше повідомили джерела у спецслужбах, це робота української розвідки. Цього тижня країни почнуться найбільші за останні десятиліття навчання НАТО. У Росії вже почали проводити інформаційні операції та заявляють, про "провокацію". Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що риторика окупантів та їхня інформаційна операція спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, та має на меті відвернути увагу від нещодавньої агресивної російської риторики й поведінки щодо НАТО. Експерти нагадали, що нещодавно Путін погрожував Фінляндії, називав Захід "ворогом" та неодноразово повторював, що Росія нібито воює, щоб "перемогти Захід". Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника. Ввечері 19 січня ворог запустив по Україні "Шахеди". Відбій пролунав аж о 02:38 20 січня. Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни. Він підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?". У Генштабі повідомили, що сьогодні не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото- та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації. Дональд Трамп регулярно "відзначається" скандальними заявами про війну Росії з Україною та обіцяє завершити її "дуже швидко". Володимир Зеленський заявив, що буде радий побачити Трампа в українській столиці, якщо політик зможе зупинити війну упродовж 24 години. Український лідер зауважив, що якщо Трамп справді має "формулу" як припинити війну, то нехай поділиться нею.
Під Брянськом знову лунали вибухи
Втрати ворога
Росія намагається подати масштабні навчання НАТО як провокацію
Головне зі зведення Генштабу
Окупанти вкотре запускали "Шахеди"
Вступ до ЄС або НАТО в обмін на території: чи отримував Зеленський таку пропозицію
Щонайменше 60% розвідданих Росія отримує через соціальні мережі
Зеленський звернувся до Трампа
У російських Клинцях Брянської області зранку знову лунали вибухи. Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники.
За їхнім словами, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає.
Однак цікаво, що нафтобаза, яку атакували зранку 19 січня, досі горить. Як раніше повідомили джерела у спецслужбах, це робота української розвідки.
Цього тижня країни почнуться найбільші за останні десятиліття навчання НАТО. У Росії вже почали проводити інформаційні операції та заявляють, про "провокацію".
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що риторика окупантів та їхня інформаційна операція спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, та має на меті відвернути увагу від нещодавньої агресивної російської риторики й поведінки щодо НАТО.
Експерти нагадали, що нещодавно Путін погрожував Фінляндії, називав Захід "ворогом" та неодноразово повторював, що Росія нібито воює, щоб "перемогти Захід".
Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення.
Найважча ситуація на Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.
Ввечері 19 січня ворог запустив по Україні "Шахеди". Відбій пролунав аж о 02:38 20 січня.
Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни.
Він підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?".
У Генштабі повідомили, що сьогодні не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото- та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації.
Дональд Трамп регулярно "відзначається" скандальними заявами про війну Росії з Україною та обіцяє завершити її "дуже швидко". Володимир Зеленський заявив, що буде радий побачити Трампа в українській столиці, якщо політик зможе зупинити війну упродовж 24 години.
Український лідер зауважив, що якщо Трамп справді має "формулу" як припинити війну, то нехай поділиться нею.