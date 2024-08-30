Могло прилетіти по колишньому заводу Volkswagen: уночі дрони завітали до Калузького аеропорту
У Росії в ніч проти 30 серпня відбулася атака дронами. Вона охопила декілька областей, а ще тимчасово окупований Крим, передає 24 Канал.
Найбільше безпілотників було у Брянській області. А от у Криму під ударом міг опинитися аеродром Кіровське.
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Що відомо про вибухи біля аеродрому в Калузі
Калуга (250 кілометрів від кордону) зранку приймала наші привітання. Серйозних наслідків не зафіксовано, але збивають виключно стрілецькою зброєю. Тренуємось? Випробовуємо нові розробки? Ентузіасти?
– зіронізував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
І справді: на роликах, оприлюднених у мережі, добре чутно, як по БпЛА стріляють.
Росіяни стріляють по дрону біля Калузького аеропорту: дивіться відео
Російське міноборони повідомило, що протягом ночі знищили 18 українських БПЛА:
- 11 над Брянською областю;
- 4 – над Калузькою;
- 2 – над Кримом;
- 1 – над Бєлгородською областю.
В одному з роликів показано момент збиття безпілотника. Відео цікаве з огляду на декілька моментів: по-перше, заявлено, це зафільмовано в районі аеропорту. А по-друге, на незаблюреній версії, яка є в мережі, видно, як росіянка спостерігає за збиттям, а потім підстрибує та вимахує руками.
Росіяни стрибають від радощів після збиття дрона: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)
Над Калугою збито чотири українські безпілотники, два з них — на підльоті до міжнародного аеропорту міста. Жертв немає, є руйнування. Попередньо, дрон також прилетів до колишнього заводу Volkswagen, який тільки відкрився після зміни німецького власника. Між аеропортом та заводом – 5 кілометрів,
– ідеться в повідомленні прокремлівського телеграм-каналу.
Цікаво, що з усіх регіонів, які були під атакою 30 серпня, тільки Калузька не має кордону з Україною. Від нашої держави її відділяє прикордонна Брянщина, а от наступна область на схід – уже Московська.