Росіяни швидко вчаться: Буданов розповів, в чому покращення ворога за останні 3 роки
- Буданов розповів, що за три роки війни російська армія покращила розвідку, планування далекобійних ударів та протидію атакам дронів, використовуючи методи, аналогічні тактиці НАТО.
- Українські військові також постійно вчаться та адаптуються до нових реалій, спостерігаючи за реакціями противника та аналізуючи розвиток подій.
За три роки повномасштабної війни армія противника почала швидше вчитися на полі бою. Так, росіяни покращили розвідку, а також навчилися планувати далекобійні удари.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Australian Financial Review.
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Чому навчилася Росія за 3 роки війни
За словами Буданова, зараз Росія почала вчитися набагато швидше, аніж на початку повномасштабної війни. Очільник ГУР зауважив, що за час війни окупанти покращили розвідку та розвинули планування й проведення далекобійних ударів. Буданов додав, що російська армія почала запозичувати методи, аналогічні тактиці НАТО.
Також за 3 роки повномасштабної війни окупанти покращили здатність протидіяти атакам дронів. За словами Буданова, нині у росіян складніший підхід: постійно змінюється розташування ППО, майстерно використовують хибні цілі, димові та туманні машини.
Скібіцький додав, що військові з Північної Кореї також почали адаптуватися до сучасної війни. Так, найманці з КНДР навчилися протидіяти безпілотникам, а російські інженери покращили балістичні ракети KN23.
Разом з тим, Буданов наголосив, що українські військові також постійно вчаться та адаптуються до нових реалій. У ГУР зауважили, що війна – це також і постійне змагання. Буданов пояснив, що в Україні постійно спостерігають за реакцією противника на будь-які дії та аналізують розвиток подій.
Раніше Кирило Буданов в інтерв'ю назвав три головні уроки, які винесли з повномасштабної війни. За його словами, завжди потрібно докладати зусиль, аби запобігти війні, але якщо вона неминуча – варто бити першим, аби ворог не наважився на напад.