Наскільки успішно росіяни просуваються на фронті: Буданов розповів

Росія вже 3 роки поспіль веде свою загарбницьку війну проти України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, якими темпами просуваються окупанти.

За його словами, ворогу вдається досягати успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Буданов про просування росіян на фронті

Як повідомив начальник розвідки, Росія не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Однак, в окупантів є значні проблеми.

Просування у них є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету,

– пояснює Буданов.

Проте, він додає, що наразі ситуація на фронті є контрольованою. Зазначимо, що раніше очільник ГУР також заявив, що успіхи росіян невеликі, якщо порівняти їх з блискавичним наступом у 2022 році.

Буданов зазначає, що якби в окупантів не було б проблем, то вони навіть не намагалися б "грати в ігри" з режимом припинення вогню. А також запевняє, що, попри складну ситуацію на фронті, найближчим часом не відбудеться його обвалу.