Війна була неминучою, але її можна було відтермінувати, – Кулеба

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було неминучим. Однак початок війни можна було відтермінувати на кілька місяців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю BBC.

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Кулеба заявив, що війна з Росією була неминучою

Дональд Трамп неодноразово стверджував, що буцімто міг би запобігти вторгненню Росії в Україну, якби був президентом США. Однак ексміністр закордонних справ України вважає, що повномасштабна війна з Росією у 2022 році була неминучою. Кулеба припускає, що її початок лише можна було б відтермінувати.

Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки – ні. На місяці – можливо, так,

– заявив Кулеба.

Колишній очільник МЗС також пояснив, чому Путін наважився на повномасштабну війну. На його думку, російський диктатор був упевнений у пасивності Заходу і відсутності реакції інших країн на цю агресію. Однак Кулеба акцентував, що щодо цього Путін помилився.

"Він (Путін – 24 Канал) щодо цього помилився. Але ми все ще там, де ми є. Тож хороша новина полягає в тому, що ми живі, боремося. Погана новина в тому, що ми воюємо вже три роки", – додав колишній очільник МЗС України.

Крім того, Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримуються у Вашингтоні та Берліні. Колишній очільник МЗС України наголошує, що якби не така політика партнерів, то нині Україна перебувала у значно кращій позиції.