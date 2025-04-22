На підготовку – 10 днів: офіцер бригади "Рубіж" поділився деталями нових штурмів росіян

Ворог не полишає спроб штурмувати українські позиції. Противник все частіше обирає спосіб для атак, використовуючи мотоцикли.

Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш в етері 24 Каналу розповів, що як би дивно це не звучало, така тактика певною мірою ефективна, хоча бійці, які здійснюють такі штурми на мототранспорті – зазвичай погано підготовлені.

Дивіться також Воїни розбили ворожу колону штурмовиків ще до лінії зіткнення: у ГУР показали епічні кадри

Як діє ворог та що потрібно СОУ, аби протидіяти йому?

Коли противник їде на військовій техніці, яка повністю забита особовим складом, 10 – 15 бійців, то уразити таку ціль – значно легше, ніж вдарити по 15 окупантах на мотоциклах, бо це вже є 15 різних цілей, а не одна у вигляді БМП.

Вони намагаються штурмувати на мотоциклах, але рівень навченості цих військ низький, бо на підготовку дається 10 днів, а цього недостатньо. В ямках та на пагорбах вони падають, наші війська їх добивають,

– озвучив Отченаш.

Офіцер бригади розповів, що оскільки російська армія штурмує українські позиції з використанням великої кількості мотоциклів, то є нагальна потреба в FPV-дронах. Наразі бригада "Рубіж" проводить збір, аби придбати такий засіб ураження. Ціль – 1 мільйон гривень. Вже зібрано – понад 900 тисяч гривень.

"Це найбільш ефективний засіб ураження. Такі дрони дуже актуальні та допомагають знищувати війська противника. FPV-дрони використовуються дуже часто і не кожен з них долітає до своєї цілі, з десяти – долетять чотири", – розповів Отченаш.

Через це українським захисникам потрібне постійне поповнення. Офіцер бригади розповів, що росіяни почали застосовувати дрони на оптоволокні, обираючи тактику очікування.

Він умовно садить FPV-дрон на дорогу. Поки не розрядиться батарея, чекає чи буде рухатися якась техніка,

– розповів Отченаш.

Рівень підготовки пілотів FPV-дронів, Mavic та інших БпЛА – у СОУ, як наголосив офіцер бригади "Рубіж", значно вища, ніж у російських військ. Він зазначив, що раніше в українських бійців був дефіцит коптерів і кожен вони цінували максимально сильно, обираючи для ураження ними пріоритетні цілі.

Натомість у ворога такого дефіциту не було, він направляв їх на будь-які цілі, часто не влучаючи в них. З 230 FPV-дронів, які росіяни запускають щодня, долітає орієнтовно 30. З цих 30, як розповів Отченаш, влучає в ціль ще значно менше. Однак їх у противника дуже багато, дефіциту він не відчуває.

Долучитися до збору бригади "Рубіж" НГУ на придбання FPV-дронів можна донатом на номер карти: 4441 1111 2822 2167 чи відсканувавши вказаний QR-код.